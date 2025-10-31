Bóng chuyền

Lội ngược dòng thắng Vĩnh Long, đội bóng chuyền nam TPHCM vào chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

SGGPO

Vượt qua ứng cử viên vô địch Vĩnh Long, thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn đã giành quyền vào chung kết nội dung nam của giải đấu năm nay.

Đội nam TPHCM giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi chiến thắng ở bán kết năm nay. Ảnh: MINH MINH
Trước khi trận bán kết sớm nội dung nam giữa TPHCM và Vĩnh Long diễn ra chiều 31-10 tại Hà Tĩnh, giới chuyên môn dự báo cuộc đấu sẽ là cân sức. Bởi lẽ, bất kể đội nào góp mặt bán kết cũng hướng đến chiến thắng cuối cùng.

HLV Lê Văn Triệu (Vĩnh Long) tin tưởng đưa ra sân những tay đập tốt nhất của mình lúc này là Hoàng Khanh, Nhựt Tân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Thạch Sô Phane Na, Ngọc Trí, Nguyễn Trọng Quỳnh và Chí Hải. Bên kia mành lưới, HLV Huỳnh Văn Tuấn không có nhân tố vượt trội nhưng dàn cầu thủ Việt Nhân, Minh Hiếu, Gia Huy, Trung Hiếu, Chí Thanh, Hồng Hoàng và Thanh Nhân đã thi đấu nhiều năm cùng nhau nên có sự gắn kết về chiến thuật.

Trong ván đầu, các tay đập Vĩnh Long đã chơi áp đảo khiến hàng chắn của TPHCM gặp khó khăn ở khả năng phòng thủ. Tại ván này, đội TPHCM để thua với tỷ số 16/25.

Tuy vậy, ban huấn luyện đội nam TPHCM liên tục có sự điều chỉnh để các cầu thủ lấy lại sự tự tin. Tại ván thứ 2, Chí Thanh là 1 trong những tay đập ghi điểm ổn định cho đội nam TPHCM từ đó góp công mang về chiến thắng sít sao 25/23 trước Vĩnh Long. Khi thế trận trở lại cân bằng và tinh thần lên cao, các tay đập nam TPHCM tiếp tục chơi chắc chắn chắt chiu từng cơ hội ghi điểm chính xác ở những thời điểm quyết định. Kết thúc ván thứ 3, đội TPHCM tiếp tục thắng 25/22. Ván thứ 4, các học trò của HLV Huỳnh Văn Tuấn tuân thủ tốt đấu pháp được Ban huấn luyện đề ra từ đó đội TPHCM thắng 25/17.

Thắng lợi chung cuộc tại bán kết với kết quả 3-1, đội nam TPHCM giành quyền vào trận chung kết giải năm nay. Đối thủ tại trận chung kết của đội nam TPHCM sẽ là đội chiến thắng trong cặp bán kết VLXD Bình Dương và Hà Tĩnh.

MINH CHIẾN

