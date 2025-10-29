Các ứng viên vô địch đều lọt vào tứ kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Các đội bóng đã thi đấu xong vòng bảng để giành suất vào tứ kết, thi đấu từ ngày 29-10, nhằm tìm cơ hội tranh vé góp mặt bán kết.

Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã thi đấu hiệu quả tại vòng bảng để có suất tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ngày cuối của vòng bảng được tổ chức ở nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh vào tối ngày 28-10, đội nam TPHCM đã thi đấu xuất sắc vượt qua Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn đã toàn thắng tại vòng bảng để giữ vị trí số 1 cùng 1 suất góp mặt tứ kết. Đồng thời, đội nam TPHCM nổi lên là ứng cử viên tranh ngôi vô địch tại giải năm nay. Trước chiến thắng đội Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động, đội nam TPHCM cũng vượt qua chủ nhà Hà Tĩnh tại vòng bảng.

Cũng trong ngày cuối, nội dung nữ chứng kiến đội Quảng Ninh thắng 3-0 Hải Phòng còn Thái Nguyên thắng 3-0 Phú Thọ.

Khép lại vòng bảng, các cặp đấu tứ kết của nội dung nữ đã được xác định cụ thể là Hà Nội – Phú Thọ, Thái Nguyên – trẻ Binh chủng Thông tin, Quảng Ninh – trẻ VTV Bình Điền Long An và Bắc Ninh – Hải Phòng. Trong đó, giới chuyên môn dự báo các đội Hà nội, Quảng Ninh và Bắc Ninh đang có lực lượng cầu thủ tốt nên đủ khả năng tranh ngôi vô địch giải năm nay.

Với nội dung nam, ngoài TPHCM, các đội Hà Tĩnh, VLXD Bình Dương, Vĩnh Long, Quân khu 3… cũng lọt vào tứ kết. Trong đó, đội chủ nhà Hà Tĩnh được đánh giá là ứng viên số 1 tranh ngôi vô địch. Dù vậy, các đội TPHCM, VLXD Bình Dương và Vĩnh Long cũng có ưu thế của mình.

Lượt tứ kết của giải sẽ diễn ra các ngày 29-10 và 30-10. Sau đó, giải đấu tìm ra các đội chiến thắng nội dung nam, nội dung nữ tiếp tục tranh tài bán kết vào ngày 31-10. 2 trận chung kết nội dung nam, nữ sẽ tổ chức ngày 1-11.

Lịch thi đấu tứ kết ngày 29-10:

16 giờ 00: Hà Tĩnh – Quân khu 3 (nam)

18 giờ 00: Hà Nội – Phú Thọ (nữ)

20 giờ 00: Thái Nguyên - trẻ Binh chủng Thông tin (nữ)

MINH CHIẾN