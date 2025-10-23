Chủ nhà Hà Tĩnh giành chiến thắng đầu tiên tại ngày khai mạc vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

Đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh đã giành chiến thắng trong trận khai mạc vòng chung kết giải đấu được tổ chức tối ngày 23-10.

Đội nam Hà Tĩnh đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Ảnh: MINH MINH

Các khán đài nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh đã kín chỗ khi khán giả tới cổ vũ tại ngày khai mạc vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Trận đấu tâm điểm của khai mạc là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động.

Với quyết tâm phải giành chiến thắng để tìm cơ hội tiến vào trận đấu cuối cùng, HLV Trần Đăng Thành (Hà Tĩnh) đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Trong đó 2 mũi tấn công chủ lực là chủ công Trần Đức Hạnh và đối chuyền Đinh Văn Phương ra sân từ đầu. Hỗ trợ cho họ là chủ công ngoại binh Thái Lan Assanaphan cùng phụ công Dương Ngọc Danh. Với đội hình ổn định chuyên môn như vậy, cầu thủ Hà Tĩnh giành chiến thắng dễ dàng 25/15 tại ván đầu.

Ván thứ 2, các cầu thủ Quản Trọng Nghĩa và Bùi Văn Cường (Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động) đôi lúc khiến hàng chắn chủ nhà Hà Tĩnh gặp một chút khó khăn trong phòng thủ. Tuy nhiên, các tay đập của đội chủ nhà vẫn giải quyết tốt các tình huống quyết định. Vì vậy, đội Hà Tĩnh tiếp tục thắng 25/17. Ván thứ 3, tình thế không thay đổi. Dù HLV Trần Đăng Thành chủ động đưa một số tay đập chủ lực ra sân để giữ sức nhưng đội Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động không thể áp đảo đối phương. Ván đấu nhanh chóng khép lại với chiến thắng 25/15 cho đội chủ nhà.

Như vậy, đội Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-0 trong tại trận khai mạc vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Giải sẽ kéo dài tới hết ngày 2.11.

Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 có các đội góp mặt gồm Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động, TPHCM, VLXD Bình Dương, Quân khu 3, Vĩnh Long, trẻ Đà Nẵng (nam) và Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, trẻ VTV Bình Điền Long An, trẻ Binh chủng Thông tin, Bắc Ninh (nữ).

MINH CHIẾN