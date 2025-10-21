Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A lần đầu lắp “mắt thần” Video Challenge Eyes

Để phục vụ công tác điều hành của trọng tài, hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) lần đầu tiên đưa vào sử dụng tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025.

Các camera của Video Challenge Eyes sẽ lần đầu hỗ trợ trọng tài tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ chấp thuận lắp hệ thống máy quay Video Challenge Eyes (mắt thần) tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của SGGP, hệ thống Video Challenge Eyes chỉ được lắp và thực hiện từ các trận bán kết nội dung nam, nữ của vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Các trận tại vòng bảng của giải sẽ chưa có hệ thống Video Challenge Eyes hỗ trợ trọng tài.

Đây là lần đầu tiên, hệ thống Video Challenge Eyes được đưa vào vận hành tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc.

Vòng chung kết giải đấu được tổ chức từ ngày 23-10 tới 2-11 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Các đội bóng đã có suất tham dự gồm Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, VLXD Bình Dương, Quân khu 3, trẻ Đà Nẵng, TPHCM (nam) và Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ VTV Bình Điền Long An, Phú Thọ (nữ).

Ngày 22-10, các đội bóng sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức với Ban tổ chức. Tính tới lúc này, giải đấu ghi nhận đã có 6 cầu thủ ngoại được các đội đăng ký tham dự. Tuy nhiên, số lượng ngoại binh vẫn có thể thay đổi tại phiên họp kỹ thuật. Theo điều lệ, đội vô địch nam và vô địch nữ sẽ giành suất thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia năm 2026.

MINH CHIẾN