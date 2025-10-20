Đội nữ Hà Nội và Bắc Ninh cùng tăng cường 2 ngoại binh thi đấu vòng chung kết hạng A toàn quốc

Hai đội Hà Nội và Bắc Ninh đã tăng cường lực lượng đáng kể khi có 2 ngoại binh trong đội hình thi đấu tại Hà Tĩnh tới đây.

Phụ công Kaewkalaya Kamulthala (41) là ngoại binh của đội nữ Hà Nội tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Ảnh: XINHUA

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội và Bắc Ninh đặt mục tiêu thăng hạng lên giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Theo tìm hiểu của SGGP, mỗi đội bóng này đã quyết định tăng cường 2 ngoại binh tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ khởi tranh vào ngày 23-10 ở Hà Tĩnh.

Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội đã có ngoại binh Adora Anae (Mỹ) và Kaewkalaya Kamulthala (Thái Lan). Trong khi Adora Anae thi đấu vị trí chủ công thì Kaewkalaya Kamulthala góp mặt ở vị trí phụ công. Cầu thủ Kaewkalaya Kamulthala là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Hiện tại, 2 ngoại binh này đã có mặt tại Việt Nam để tập luyện với đội nữ Hà Nội trước khi di chuyển tới Hà Tĩnh. Đội Hà Nội chính thức có sự trở lại của Vi Thị Yến Nhi và Bùi Thị Ánh Thảo sau khi thi đấu trận chung kết giải vô địch quốc gia 2025 cùng nữ Ninh Bình.

Trong khi đó, đội Bắc Ninh đã đăng ký 2 ngoại binh tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 là Eva Zatkovic (Slovakia) và Nannaphat Moonjakham (Thái Lan). Tay đập Eva Zatkovic sở hữu chiều cao 1m95, thi đấu vị trí đối chuyền còn Nannaphat Moonjakham có chiều cao 1m74 cũng quen thuộc trong vị trí này. Năm ngoái, đội Bắc Ninh lỡ cơ hội thăng hạng dù đã vào chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Năm nay, đội bóng này quyết tâm đảm bảo chỉ tiêu vào chung kết để giành suất thăng hạng.

Trong sự chuẩn bị của mình, đội nữ Thái Nguyên từng có ý định mời cầu thủ Cuba Greisy Fine Martinez thay thế vị trí của Đặng Thị Hồng tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Tuy nhiên vào lúc này, đội bóng chưa quyết định cuối cùng sẽ đăng ký ngoại binh hay không.

Ngoài đội Hà Nội và Ninh Bình, đội Quảng Ninh đã tăng cường 1 ngoại binh là chủ công người Mỹ Julia Sangiacomo. Đội Hà Tĩnh là đội duy nhất nội dung nam thuê ngoại binh tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Cầu thủ Thái Lan Assanaphan Chantajorn đã tới Việt Nam thi đấu cho Hà Tĩnh.

MINH CHIẾN