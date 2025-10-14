Đội nữ Quảng Ninh thuê cựu đồng đội của Thanh Thúy dự giải hạng A

Đội bóng chuyền Quảng Ninh đã thuê tăng cường 1 ngoại binh quốc tịch Mỹ và đây từng là người chơi bóng tại đội Petrokimia Gresik (Indonesia).

Ngoại binh Julia Sangiacomo khoác áo đội Quảng Ninh thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Ảnh: INDOVOLLEYBALL

Chủ công người Mỹ Julia Sangiacomo đã tới Việt Nam khoác áo đội nữ Quảng Ninh chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Tay đập Julia Sangiacomo là người từng nhận danh hiệu chủ công xuất sắc nhất giải bóng chuyền nữ Indonesia mùa giải 2024-2025 trong màu áo đội Petrokimia Gresik.

Đội Petrokimia Gresik là nơi Trần Thị Thanh Thúy từng thi đấu đầu năm nay trước khi về nước tham dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025. Ban huấn luyện đội Petrokimia Gresik đã thuê Julia Sangiacomo là người thay thế Trần Thị Thanh Thúy.

Trước khi sang Việt Nam thi đấu, Julia Sangiacomo khoác áo đội bóng chuyền LOVB Atlanta tại giải đấu vô địch quốc gia Mỹ. Tay đập sở hữu chiều cao 1m96 và được dự báo sẽ tạo nên sức mạnh đáng kể cho đội nữ Quảng Ninh.

Đội nữ Quảng Ninh đã giành suất tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 sẽ tranh tài tại Hà Tĩnh từ ngày 23-10 tới đây. Đội bóng đang thực hiện tập huấn tại Ninh Bình để sẵn sàng thi đấu. Đội hình của Quảng Ninh đang có các cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh và Lê Thị Yến tham dự giải vô địch quốc gia 2025 trong đội hình của Ngân hàng Công Thương và Hóa chất Đức Giang lào cai.

Tính tới thời điểm hiện tại, 4 đội bóng tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 có tăng cường ngoại binh gồm Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội (nữ) và Hà Tĩnh (nam).

MINH CHIẾN