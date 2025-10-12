Đội bóng chuyền nữ Hà Nội thuê thành công ngoại binh Mỹ thi đấu giải hạng A toàn quốc

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hà Nội chào đón ngoại binh tới thi đấu. Ảnh: HỮU BÌNH

Lần đầu tiên, đội bóng chuyền nữ thuê ngoại binh. Tay đập Adora Anae đã tới Việt Nam khoác áo đội bóng này vào ngày 11-10 để sẵn sàng tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. HLV Nguyễn Hữu Bình của đội nữ Hà Nội cho biết: “Chúng tôi có thêm sự bổ sung VĐV ngoại để hoàn thiện hơn chuyên môn và quyết tâm thi đấu tốt tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc năm nay”.

Adora Anae sở hữu chiều cao 1m85. Tay đập này đã có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều đội bóng tại Mỹ và châu Âu. Cô từng có thời gian thi đấu tại Hàn Quốc.

Năm nay, đội bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Điều lệ giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 quy định đội vô địch nội dung nam và nội dung nữ sẽ được suất thăng hạng. Do vậy, đội nữ Hà Nội phải vô địch giải hạng A toàn quốc năm nay mới đạt được mục tiêu này.

Hiện tại, đội bóng có 2 cầu thủ đang tham dự giải vô địch quốc gia 2025 trong đội hình nữ Ninh Bình là Bùi Thị Ánh Thảo và Vi Thị Yến Nhi.

Nội dung nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 đã ghi nhận các đội vào vòng chung kết gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ VTV Bình Điền Long An.

Qua tìm hiểu, ngoài đội Hà Nội, các đội Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng tăng cường VĐV ngoại. Vòng chung kết năm nay được tổ chức tại Hà Tĩnh từ ngày 23-10 tới 2-11.

MINH CHIẾN