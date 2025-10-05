Bóng chuyền TPHCM và Hà Nội: Chờ ngày khởi sắc

Bóng chuyền TPHCM và Hà Nội đang hiện diện ở giải vô địch quốc gia hàng năm, nhưng có phần "hụt hơi" so với các đội bóng mạnh được đầu tư có chiều sâu về nguồn lực tài chính và nhân sự suốt thời gian qua. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được khát vọng tìm lại vinh quang xưa trong lòng những người làm bóng chuyền của 2 thành phố lớn này.

TPHCM trở lại đường đua

Bóng chuyền nam TPHCM từng là đội bóng mạnh nhất Việt Nam. Trong 10 năm trở lại đây (từ năm 2015), đội nam TPHCM đã 3 lần giành ngôi vô địch quốc gia. Lần gần nhất, đội vào đến trận chung kết của giải vô địch quốc gia là năm 2020.

Trong giai đoạn phát triển cực thịnh kể trên, các đội bóng trên toàn quốc khi đối đầu với đội nam TPHCM thì luôn phải nể nang, bởi đội bóng này sở hữu dàn vận động viên (VĐV) vượt trội về chuyên môn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội nam TPHCM đang phải thi đấu ở giải hạng A toàn quốc 2025, sau khi bị rớt khỏi giải vô địch quốc gia 2023.

Lứa vận động viên trẻ tài năng của bóng chuyền nữ Hà Nội hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai gần. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Ban huấn luyện đội bóng và các VĐV nêu quyết tâm sớm trở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. HLV Huỳnh Văn Tuấn chia sẻ, anh rất hiểu đội bóng vì từng nhiều năm phục vụ tại đây. "Đội nam TPHCM sở hữu những tay đập tiềm năng và không thiếu khát vọng chiến thắng trên mọi đấu trường. Một khi được đầu tư mạnh mẽ, các VĐV còn phát triển hơn nữa về chuyên môn".

Ở mùa giải 2025, đội nam TPHCM đã giành quyền tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc (diễn ra vào tháng 10 tại Hà Tĩnh). Cơ hội thăng hạng được chia đều cho các đội tham dự, nhưng trong đó, bằng lòng quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng chuyền nam TPHCM đủ khả năng cụ thể hóa mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia năm tới.

Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ TPHCM đang là 1 trong 8 đại diện góp mặt ở giải vô địch quốc gia 2025. HLV trưởng Trần Thị Hiền cho biết, đội gặp không ít khó khăn do lực lượng VĐV chưa vượt trội về trình độ so với các đối thủ rất mạnh, như Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Ninh Bình... Tuy nhiên, bà Trần Thị Hiền vẫn gửi gắm niềm tin vào từng học trò khi bước vào sân thi đấu. Mục tiêu của đội ở mùa giải 2025 là trụ hạng thành công, trước khi nghĩ đến một vị trí cao hơn trong nhóm những đội bóng hàng đầu quốc gia.

Một đại diện khác của bóng chuyền TPHCM là đội nam Công an TPHCM, tập thể đang gây "sốt" làng bóng chuyền khi trình diễn phong độ ấn tượng ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 hồi đầu năm, đặc biệt "dữ dội" ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025.

Thầy trò HLV Dương Tấn Vinh xếp hạng nhì ở vòng 1, đang rất quyết tâm lên ngôi khi bước vào vòng 2 (khởi tranh vào đầu tháng 10 ở Ninh Bình), khi có sự trở lại của chủ công Michal Kubiak, người từng cùng đội tuyển bóng chuyền nam Ba Lan giành ngôi vô địch thế giới các năm 2014 và 2018.

Hà Nội quyết tâm vào tốp đầu

Bóng chuyền Hà Nội đang có đội nam dự giải vô địch quốc gia 2025 và đội nữ góp mặt ở giải hạng A toàn quốc 2025. Trong 3 mùa giải vô địch quốc gia gần nhất, đội nam Hà Nội không thuê ngoại binh nhưng vẫn trụ hạng thành công. Tuy nhiên, giới chức quản lý kỳ vọng đội bóng phát triển mạnh mẽ hơn, sớm tìm lại hình ảnh của biểu tượng một thời như đội nam Bưu điện Hà Nội trước đây, thay vì “thoi thóp” trụ hạng từng mùa.

Thành phố Hà Nội đã thành lập Liên đoàn Bóng chuyền với kỳ vọng tổ chức xã hội này sẽ tìm thêm nguồn lực để phát triển mảng thành tích cao cho bóng chuyền thủ đô. Tín hiệu đáng mừng đầu tiên, đó là đội bóng chuyền nam đã có được sự đồng hành của liên đoàn trong việc thuê ngoại binh tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội Bùi Đình Lợi chia sẻ: “Chúng tôi hướng đến mục tiêu đào tạo, huấn luyện con người để trong 5 năm tới, đội bóng chuyền Hà Nội lọt vào tốp 3 của quốc gia”.

Trong quá khứ, bóng chuyền thủ đô từng có 2 đội nam và nữ Bưu Điện Hà Nội giành các danh hiệu vô địch quốc gia, tạo dựng vị thế đáng nể. Sau hơn 20 năm, bóng chuyền Hà Nội dẫu chưa giành lại được thành tích đó, nhưng khát vọng vươn mình vẫn luôn cháy bỏng trong lòng những người làm bóng chuyền nơi đây. Thành tích tốt nhất trong vài mùa bóng trở lại đây đó là vị trí thứ 3 quốc gia ở mùa giải 2022 của đội nam, sẽ tiếp thêm động lực để bóng chuyền Hà Nội phát triển và khởi sắc hơn trong tương lai gần.

Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ Hà Nội quyết tâm giành suất thăng hạng sau khi giành quyền vào vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 tới đây. HLV Nguyễn Hữu Bình tin tưởng với dàn VĐV đang đạt đến độ chín về chuyên môn, lại được đầu tư nhiều hơn trước, thành quả sẽ sớm tìm đến.

Trong suốt 20 năm qua, đội nam TPHCM đã có 4 lần vào đến trận chung kết giải vô địch bóng chuyền quốc gia, giành 3 danh hiệu vô địch (các năm 2015, 2018 và 2019), giành vị trí á quân vào năm 2020. Đội nam Bưu điện Hà Nội (cũ) từng 2 lần vào chung kết và giành 1 ngôi vô địch (năm 2004) và 1 lần á quân (năm 2005). Sau đó, đội xuống hạng vào năm 2008 rồi giải thể. Đội bóng chuyền nam Hà Nội hiện tại đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia do Sở VH-TT TP Hà Nội đầu tư và quản lý.

