Đội bóng chuyền Công an TPHCM thuê chủ công người Hà Lan

Ngoại binh người Hà Lan của đội Công an TPHCM.

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Công an TPHCM cho biết đã có được chữ ký của chủ công ngoại binh người Hà Lan Thijs Ter Horst. Cầu thủ này gia nhập đội bóng của HLV Dương Tấn Vinh để thi đấu giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025.

Giải đấu trên được tổ chức tại TPHCM từ ngày 26-8 tới 30-8. Dự kiến các đội bóng tham dự giải gồm Công an Nhân dân (nòng cốt là đội Công an TPHCM), Quân đội (nòng cốt là đội Thể Công Tân Cảng), Bộ nội vụ Campuchia, Bộ công an Lào, Cảnh sát Indonesia và Hà Nội.

Thijs Ter Horst sở hữu chiều cao 2m05 với tầm bật đà tấn công là 3m65. Tay đập này đã thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp tại Hà Lan, Italia. Trước khi sang Việt Nam, Thijs Ter Horst thi đấu cho đội Suwon KEPCO Vixtorm của Hàn Quốc. Giới chuyên môn đánh giá, chủ công ngoại binh người Hà Lan là sự bổ sung có chất lượng của đội bóng chuyền Công an TPHCM.

Tại giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, đội bóng này từng thuê 2 chủ công trình độ cao là Michal Kubiak (Ba Lan) và Julio César Cárdenas (Cuba). Trong đội hình đội nam Công an TPHCM còn có một số tuyển thủ quốc gia bóng chuyền Việt Nam là Quản Trọng Nghĩa, Chế Quốc Lô Vít, Nguyễn Văn Quốc Duy. Kết thúc giai đoạn thứ nhất giải quốc gia 2025, đội nam Công an TPHCM đang dẫn đầu bảng đấu và nhiều cơ hội giành được suất dự vòng chung kết mùa giải năm nay ở giai đoạn thứ hai.

