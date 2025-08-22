Bóng chuyền

Đội bóng chuyền Công an TPHCM thuê chủ công người Hà Lan

SGGPO

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đã tăng cường lực lượng bằng việc thuê chủ công người Hà Lan Thijs Ter Horst.

Ngoại binh người Hà Lan của đội Công an TPHCM. Ảnh: VOLLEYWOOD
Ngoại binh người Hà Lan của đội Công an TPHCM. Ảnh: VOLLEYWOOD

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Công an TPHCM cho biết đã có được chữ ký của chủ công ngoại binh người Hà Lan Thijs Ter Horst. Cầu thủ này gia nhập đội bóng của HLV Dương Tấn Vinh để thi đấu giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025.

Giải đấu trên được tổ chức tại TPHCM từ ngày 26-8 tới 30-8. Dự kiến các đội bóng tham dự giải gồm Công an Nhân dân (nòng cốt là đội Công an TPHCM), Quân đội (nòng cốt là đội Thể Công Tân Cảng), Bộ nội vụ Campuchia, Bộ công an Lào, Cảnh sát Indonesia và Hà Nội.

Thijs Ter Horst sở hữu chiều cao 2m05 với tầm bật đà tấn công là 3m65. Tay đập này đã thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp tại Hà Lan, Italia. Trước khi sang Việt Nam, Thijs Ter Horst thi đấu cho đội Suwon KEPCO Vixtorm của Hàn Quốc. Giới chuyên môn đánh giá, chủ công ngoại binh người Hà Lan là sự bổ sung có chất lượng của đội bóng chuyền Công an TPHCM.

Tại giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, đội bóng này từng thuê 2 chủ công trình độ cao là Michal Kubiak (Ba Lan) và Julio César Cárdenas (Cuba). Trong đội hình đội nam Công an TPHCM còn có một số tuyển thủ quốc gia bóng chuyền Việt Nam là Quản Trọng Nghĩa, Chế Quốc Lô Vít, Nguyễn Văn Quốc Duy. Kết thúc giai đoạn thứ nhất giải quốc gia 2025, đội nam Công an TPHCM đang dẫn đầu bảng đấu và nhiều cơ hội giành được suất dự vòng chung kết mùa giải năm nay ở giai đoạn thứ hai.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền công an TPHCM ngoại binh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn