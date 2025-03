Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Đội Công an TPHCM giành chiến thắng đầu tay

Hai đội bóng nam Công an TPHCM và nữ TPHCM đã xuất trận trong ngày đầu tiên của giải đấu để có các kết quả của mình.

Ngoại binh Michal Kubiak (Ba Lan) là người ghi điểm quan trọng cho đội Công an TPHCM trong trận đầu tiên của mùa giải. Ảnh: VFV

Tối muộn ngày 22-3, giai đoạn thứ nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tiếp tục tranh tài tại Đông Anh (Hà Nội).

Trong cuộc đấu khởi đầu của mình, đội nam Công an TPHCM gặp đội Ninh Bình. Đây là cuộc đấu được giới chuyên môn và người hâm mộ tập trung chú ý bởi cả 2 bên đều sở hữu các tay đập hàng đầu của Việt Nam lúc này. Trên sân, HLV Dương Tấn Vinh (Công an TPHCM) và HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) đưa ra đội hình tốt nhất hòng tìm điểm số trước đối thủ. Tuy vậy, các tay đập ngoại binh của mỗi đội chính là người giải quyết các tình huống quyết định.

Đội Công an TPHCM đã có thành công lần này khi tay đập chủ công Ba Lan Michal Kubiak đã chơi tốt để vượt các pha cản phá hàng chắn của Ninh Bình, ghi điểm cho đội bóng của mình. Trong khi đó, dù cố gắng nhưng mũi đánh Napadet Bhinijdee (Ninh Bình) chỉ có được sự áp đảo phần nào. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về Công an TPHCM (25/21, 25/20, 25/19). Với 3 điểm đầu tiên tại giải đấu năm nay, thầy trò HLV Dương Tấn Vinh (Công an TPHCM) tự tin để hướng tới các trận đấu tiếp theo.

Ở trận đấu muộn nhất của ngày đầu tiên tại giải đấu, đội nữ á quân quốc gia Hóa chất Đức Giang lào cai gặp TPHCM. 2 đội đã chơi cống hiến để mang tới các pha bóng đẹp phục vụ số đông khán giả trong nhà thi đấu. Với sự vượt trội hơn về chất lượng đội hình, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang lào cai) đã thắng nữ TPHCM với tỷ số 3-0 (25/21, 25/15, 25/23).

Trong ngày tiếp theo 23-3, giải sẽ chứng kiến một số trận đấu quan trọng là Hà Nội gặp Đà Nẵng, Thể Công Tân Cảng gặp Biên Phòng MB (nam); Binh chủng Thông tin gặp Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An gặp Geleximco Thái Bình (nữ).

MINH CHIẾN