Perugia đối đầu Osaka ở chung kết Giải vô địch bóng chuyền nam cấp CLB thế giới

Nhà đương kim vô địch châu Âu Sir Sicoma Monini Perugia của Italy sẽ lần thứ 3 chơi trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền nam cấp CLB thế giới, và hiện tượng Osaka Bluteon của Nhật Bản sẽ là đội ngăn cản họ lần thứ 3 bước lên đỉnh cao thế giới vào Chủ nhật tại Belem (Brazil).

Sir Sicoma Monini Perugia đang thể hiện uy lực hướng đến chức vô địch thế giới thứ 3.

Tham gia giải đấu lần thứ 3, nhà vô địch thế giới 2 lần Perugia đã giành quyền tranh chức vô địch một lần nữa khi đánh bại Vôlei Renata Capinas của Brazil với tỷ số 3-0 (25-15, 25-16, 25-21) trong trận bán kết thứ 2. Perugia chưa từng thua một trận nào trong giải đấu, tích lũy được bốn chiến thắng, đang đi đúng trên hành trình từng đưa họ trở thành nhà vô địch của năm 2022 và 2023. Vào Chủ nhật, họ có thể trở thành đội thứ 3 trong lịch sử có 3 hoặc nhiều lần hơn vô địch thế giới ở nội dung nam - chỉ kém đồng hương Itas Trentino và Sada Cruzeiro của Brazil, mỗi đội đều có 5 danh hiệu.

Đối thủ của Perugia trong trận tranh huy chương vàng sẽ là Osaka Bluteon của Nhật Bản, đội đã vượt qua Aluron CMC Warta Zawiercie của Ba Lan trong trận bán kết còn lại. Osaka trong lần thứ 2 tham dự giải đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng Nhật Bản đầu tiên lọt vào chung kết. Đội á quân Giải vô địch CLB châu Á đã thể hiện màn trình diễn áp đảo tại nhà thi đấu Mangueirinho với chiến thắng ấn tượng 3-0 (25-17, 25-23, 25-19). Osaka giờ sẽ cố gắng mang về cho Nhật Bản danh hiệu đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Quốc gia này chỉ giành được một huy chương ở cấp độ thế giới cho đến nay, đó là huy chương đồng mà đối thủ cùng thành phố, Suntory Sunbirds Osaka giành được năm 2023.

Campinas và Warta Zawiercie cũng sẽ chơi trận tranh huy chương đồng vào Chủ nhật. Sau khi bị loại khỏi trận chung kết, Warta Zawiercie sẽ cố gắng đưa Ba Lan trở lại bục vinh quang lần đầu tiên kể từ năm 2012, khi PGE Skra Belchatow giành huy chương đồng. Trong khi ở lần thứ 2 tham dự, Campinas đã vượt qua vị trí thứ 6 mà họ đạt được vào năm 2022. Vào Chủ nhật, họ sẽ cố gắng giành được huy chương đầu tiên tại giải đấu này.

HUY KHÔI