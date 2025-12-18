Đội tuyển bóng chuyền nam giữ tinh thần tập trung cho trận bán kết

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết các cầu thủ sẽ tập trung thi đấu với khả năng tốt nhất ở trận đấu trước đội Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu tìm kết quả tốt nhất trước đối thủ Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có một ngày nghỉ (ngày 17-12) và tiếp tục trở lại thi đấu hôm nay 18-12 trước đội Indonesia tại bán kết.

HLV Trần Đình Tiền cho biết: “Chúng tôi sẽ tập trung thi đấu với sự chuẩn bị tốt nhất. Toàn đội giữ tinh thần để không bị xao nhãng. Đây là trận đấu rất quan trọng”.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đọ sức với đội Indonesia tại Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Đó cũng là trận bán kết quan trọng. Kết thúc trận đấu, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua 0-3.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu với Indonesia trong các lượt đấu giải SEA V.League 2025. Chúng ta thua 2 trận với kết quả lần lượt là 2-3 và 1-3.

Trước giờ thi đấu bán kết SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không có trường hợp nào bị chấn thương. Theo chia sẻ, tất cả cầu thủ rất muốn tìm kết quả tốt nhất trước đội Indonesia dù đối thủ vẫn đang là đương kim vô địch SEA Games đồng thời là ứng viên số 1 của ngôi vô địch SEA Games 33-2025.

Trước khi sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thực hiện chuyến tập huấn nước rút ở TPHCM. Trải qua các trận đấu đã tranh tài ở SEA Games 33-2025 tới lúc này, đội tuyển giữ được tính kỷ luật và sự đoàn kết cao nhất. Trước trận đấu bán kết, 2 ban huấn luyện đều thận trọng không đưa ra những nhận xét về đối thủ. Bởi lẽ, chuyên môn thực tế thi đấu sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhận chỉ tiêu bảo vệ HCĐ tại SEA Games 33-2025 và có cơ hội sẽ tiến đến chung kết. Do đó, HLV Trần Đình Tiền không cho phép các học trò được lơi là ở trận đấu bán kết then chốt.

Số liệu thống kê tại trận đấu giữa đội nam Việt Nam và Thái Lan cho thấy, đối chuyền Phạm Quốc Dư là người ghi điểm nhiều nhất cho chúng ta (9 điểm). Trong khi đó ở trận quyết định giữa Indonesia và Philippines, người ghi điểm nhiều nhất cho Indonesia là đối chuyền Rivan (22 điểm). Tháng 11 vừa qua, Rivan từng tham dự giải vô địch quốc gia ở Việt Nam cùng đội Thể Công Tân Cảng và giành ngôi á quân.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ tại SEA Games 33-2025 gồm: Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Trần Anh Tú, Phạm Quốc Dư.

MINH CHIẾN