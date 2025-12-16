Đội tuyển bóng chuyền nam thua đáng tiếc chủ nhà Thái Lan

Cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam tìm cơ hội vượt qua đội chủ nhà Thái Lan nhưng không có chiến thắng như chờ đợi.

Ngọc Thuân và đồng đội đã nỗ lực tấn công trước hàng chắn Thái Lan nhưng không có điểm số quyết định. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối ngày 16-12, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ra sân thi đấu với đội chủ nhà Thái Lan để tranh vị trí nhất bảng đấu ở vòng loại. Với quyết tâm phải giành chiến thắng để tìm cơ hội thuận lợi tại bán kết, chúng ta đã đưa ra sân những gương mặt tốt nhất như Dương Văn Tiên, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Quốc Dư, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải. Trong đó, Đinh Văn Duy vẫn là cầu thủ đảm bảo vai trò chuyền 2 chính của đội bóng.

Ván đầu là cuộc giằng co hấp dẫn giữa 2 bên. Các tay đập của Việt Nam có thời điểm vượt lên dẫn điểm trước. Dù vậy, các mũi chủ công của Thái Lan đã chơi hiệu quả vào tình huống quyết định từ đó giành chiến thắng 25/23 để sớm giữ lợi thế.

Trong ván thứ 2, cầu thủ Việt Nam vẫn tập trung tìm cơ hội phá vỡ hàng chắn đối phương. Tuy vậy, các tay đập của chúng ta lại không đạt được hiệu suất ghi điểm tốt nhất. Ván đấu này khép lại với tỷ số 25/19 cho đội nam Thái Lan.

Ván thứ 3, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để tâm lý bị trùng xuống. Từ đó, các tình huống phối hợp không còn giữ được sự sắc nét cuối cùng. Ván đấu khép lại với tỷ số 17/25 cho đội bóng chuyền nam Việt Nam.

Kết thúc trận đấu, chúng ta để thua 0-3. Với kết quả này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xếp nhì bảng và sẽ đối đầu với đội Indonesia tại bán kết môn bóng chuyền nam trong nhà SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)