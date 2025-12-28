Lê Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh gia nhập đội bóng chuyền nữ Hà Nội?

Phụ công Lê Thanh Thúy là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Ninh Bình đã cho biết, phụ công Lê Thanh Thúy kết thúc hợp đồng với đội bóng sau khi năm 2025 khép lại.

Theo tìm hiểu của SGGP, đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã làm việc với Lê Thanh Thúy và 2 bên tìm được tiếng nói chung. Gần như chắc chắn, tuyển thủ quốc gia này sẽ tiến tới ký hợp đồng với đội bóng thủ đô Hà Nội.

Lê Thanh Thúy là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa giành HCB tại SEA Games 33-2025 vừa qua. Đáng chú ý ở SEA Games 33-2025, cô là người nhận trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Phụ công này được đánh giá là người có chuyên môn tốt và giữ được phong độ ổn định ở vị trí phụ công. Năm 2025, Lê Thanh Thúy và đội nữ Ninh Bình đã giành được ngôi á quân tại giải vô địch quốc gia. Trước đó, phụ công này cũng từng có ngôi vô địch quốc gia với đội nữ Ninh Bình vào năm 2023.

Trong khi đó, cũng theo tìm hiểu của SGGP, chủ công Vi Thị Như Quỳnh được đội nữ Hà Nội liên hệ để tiến đến ký hợp đồng. Tay đập này kết thúc hợp đồng với đội nữ Quảng Ninh sau mùa giải 2025 và hiện tại đang thi đấu ở Indonesia cho đội Yogya Falcons. Thông tin chính thức chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng Như Quỳnh và đội nữ Hà Nội sẽ tiến tới thỏa thuận cuối cùng để có hợp đồng trong giai đoạn tới.

Việc tiến tới bổ sung 2 tuyển thủ quốc gia là Lê Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh giúp đội nữ Hà Nội gia tăng sức mạnh đáng kể ở mùa giải 2026.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh nhiều khả năng thi đấu cho đội nữ Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội giành ngôi vô địch tại giải hạng A toàn quốc 2025 để có suất tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Sau khi Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội ra đời, nguồn xã hội hóa đầu tư cho đội bóng chuyền nữ Hà Nội được ổn định hơn. Vì thế, Ban huấn luyện đội bóng đã hướng tới chuyển nhượng một số cầu thủ có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, các cầu thủ được chuyển nhượng đều là những người đã kết thúc hợp đồng với đơn vị chủ quản cũ, không vi phạm Quy định chuyển nhượng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Năm 2025, đội nữ Hà Nội có 3 cầu thủ được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh và Bùi Thị Ánh Thảo. Trong đó, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo đã được tham dự SEA Games 33-2025. Mục tiêu của đội bóng chuyền nữ Hà Nội ở năm 2026 là phấn đấu đứng ở nhóm đầu các đội thi đấu giải vô địch quốc gia.

MINH CHIẾN