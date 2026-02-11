Đội VTV Bình Điền Long An bất ngờ phải thi đấu tranh suất dự AVC Champions League 2026

Dù là á quân của giải AVC Champions League tuy nhiên đội VTV Bình Điền Long An phải thi đấu vòng loại để tranh tấm vé chính thức góp mặt năm nay.

VTV Bình Điền Long An sẽ phải thi đấu tranh suất tham dự AVC Champions League 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An sẽ phải thi đấu trước đối thủ Supreme Chonburi (Thái Lan) tại trận vòng loại tranh vé chính thức AVC Champions League 2026. Theo kế hoạch, trận đấu được tổ chức ngày 26-2 tại Bangkok (Thái Lan).

Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) bất ngờ thay đổi thể thức trao suất cho các đội bóng tham dự giải AVC Champions League 2026. Các đội bóng của Đông Nam Á phải thi đấu với nhau để tranh tấm vé chính thức góp mặt.

Dự kiến ban đầu, Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An tin tưởng đã được trao suất chính thức góp mặt AVC Champions League 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á đã quyết định đại diện của Việt Nam và đại diện của Thái Lan thi đấu để tranh tấm vé chính thức khiến đội VTV Bình Điền Long An phải tính toán kỹ lưỡng trong sự chuẩn bị chuyên môn. Đội bóng đang bước vào thời điểm chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026. Ngay khi kết thúc nghỉ lễ, cầu thủ sẽ phải tập luyện khẩn trương để kịp tham dự trận đấu trước đối thủ Thái Lan.

Đồng thời, thời điểm cuối tháng 2 vẫn đang là giai đoạn chuẩn bị chuyên môn và nhiều khả năng đội VTV Bình Điền Long An vẫn còn tìm kiếm ngoại binh tăng cường lực lượng. Do vậy, trận đấu trước Supreme Chonburi (Thái Lan) là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ở giai đoạn này, đội VTV Bình Điền Long An không có chủ công Trần Thị Thanh Thúy do đang thi đấu ở Nhật Bản.

Theo thông lệ trước đây của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, các đội vô địch quốc gia của các quốc gia thành viên sẽ được trao suất góp mặt giải vô địch câu lạc bộ châu Á (AVC Champions League).

MINH CHIẾN