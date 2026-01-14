CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An nhận thưởng gần 1,8 tỷ đồng

Chiều 13-1 tại Tây Ninh, lễ ký kết thỏa thuận trách nhiệm giữa Sở VH-TT-DL Tây Ninh và Công ty CP phân bón Bình Điền đã diễn ra trang trọng. Đây chính là cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý quan trọng tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An (thuộc Công ty CP phân bón Bình Điền) điều hành câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An theo hướng chuyên nghiệp bền vững. Đây cũng là lời khẳng định cam kết đồng hành của Công ty CP phân bón Bình Điền với thể thao tỉnh nhà và bóng chuyền Việt Nam.

CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng từ UBND tỉnh Tây Ninh (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Đội không chỉ vô địch quốc gia mà còn đại diện Việt Nam dự giải vô địch các CLB châu Á và giành ngôi á quân, đóng góp nhiều gương mặt chủ lực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Thanh Thúy, Kim Thoa, Khánh Đang… Để ghi nhận nỗ lực của các thành viên CLB giành nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định khen thưởng đội 320 triệu đồng cho thành tích thắng 8 trận tại giải vô địch quốc gia và 450 triệu đồng với thành tích vô địch quốc gia. Ngoài ra, Công ty CP phân bón Bình Điền đã trao cho Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An số tiền thưởng 1 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao bằng khen cho 6 vận động viên đã có thành tích thi đấu xuất sắc trong năm 2025.

NGUYỄN ANH