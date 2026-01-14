Bóng chuyền

CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An nhận thưởng gần 1,8 tỷ đồng

SGGP

Chiều 13-1 tại Tây Ninh, lễ ký kết thỏa thuận trách nhiệm giữa Sở VH-TT-DL Tây Ninh và Công ty CP phân bón Bình Điền đã diễn ra trang trọng.

Chiều 13-1 tại Tây Ninh, lễ ký kết thỏa thuận trách nhiệm giữa Sở VH-TT-DL Tây Ninh và Công ty CP phân bón Bình Điền đã diễn ra trang trọng. Đây chính là cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý quan trọng tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An (thuộc Công ty CP phân bón Bình Điền) điều hành câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An theo hướng chuyên nghiệp bền vững. Đây cũng là lời khẳng định cam kết đồng hành của Công ty CP phân bón Bình Điền với thể thao tỉnh nhà và bóng chuyền Việt Nam.

N6c.jpg
CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng từ UBND tỉnh Tây Ninh (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Đội không chỉ vô địch quốc gia mà còn đại diện Việt Nam dự giải vô địch các CLB châu Á và giành ngôi á quân, đóng góp nhiều gương mặt chủ lực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Thanh Thúy, Kim Thoa, Khánh Đang… Để ghi nhận nỗ lực của các thành viên CLB giành nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định khen thưởng đội 320 triệu đồng cho thành tích thắng 8 trận tại giải vô địch quốc gia và 450 triệu đồng với thành tích vô địch quốc gia. Ngoài ra, Công ty CP phân bón Bình Điền đã trao cho Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An số tiền thưởng 1 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao bằng khen cho 6 vận động viên đã có thành tích thi đấu xuất sắc trong năm 2025.

Tin liên quan
NGUYỄN ANH

Từ khóa

Sở VH-TT-DL Tây Ninh VTV Bình Điền Long UBND tỉnh Tây Ninh Khánh Đang Bóng chuyền Kim Thoa Vô địch quốc gia Thanh Thúy FIFA Club World Championship

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn