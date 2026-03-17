Hai đội tân binh nam TPHCM và nữ Hà Nội được chờ đợi tạo bất ngờ tại Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026

Hai đội bóng chuyền nam TPHCM và nữ Hà Nội đang được người hâm mộ với giới chuyên môn chờ đợi có thể gây bất ngờ về thành tích tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 cũng như vòng 1 giải quốc gia 2026.

Đội bóng chuyền nam TPHCM tự tin chuẩn bị cho mùa giải 2026. Ảnh: HCM VOLLEYBALL

Thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) đã có mặt tại Ninh Bình, sẵn sàng bước vào tranh tài Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Trước đó tại ngày 14-3, Ban huấn luyện cùng cầu thủ đã được Liên đoàn bóng chuyền TPHCM tổ chức Lễ xuất quân bước vào chương trình thi đấu mùa giải 2026.

Trong đó, tất cả cầu thủ và Ban huấn luyện đội nam TPHCM đặt quyết tâm sẽ giành thành tích tốt nhất tại mùa giải năm nay.

Năm nay, đội nam TPHCM là tân binh tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Tuy nhiên, đội bóng có cơ hội tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 nhằm kiểm tra chuyên môn, từ đó giúp HLV Huỳnh Văn Tuấn và Ban huấn luyện sẽ điều chỉnh tốt nhất phương án lực lượng để bước vào cuộc tranh tài giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Tại Lễ xuất quân của đội bóng, 2 gương mặt chủ lực là chuyền 2 Phạm Thoại Phương và đối chuyền Từ Thanh Thuận bày tỏ sự quyết tâm cùng tập thể toàn đội sẽ nỗ lực đạt điểm số tốt nhất qua những trận tại từng giải đấu sắp tới. Họ là cầu thủ kinh nghiệm, trải qua nhiều mùa giải vô địch quốc gia trước đây, nên hiểu áp lực trong thi đấu. Đồng thời, từ Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tới vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, sự cạnh tranh sẽ quyết liệt trong mọi trận so tài.

Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (nữ Hà Nội) đã tới Ninh Bình chuẩn bị tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026.

Năm nay, đội bóng chuyền nữ của thủ đô cũng là tân binh của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đội bóng được cơ hội thi đấu tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kiểm tra kỹ hơn các phương án chiến thuật đã chuẩn bị thời gian qua.

Đội nữ Hà Nội là đội bóng duy nhất tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 thực hiện thay đổi hoàn toàn Ban huấn luyện sau mùa giải 2026. Tuy vậy, lực lượng cầu thủ của đội nữ Hà Nội vẫn giữ bộ khung nòng cốt. Họ có thêm 3 tuyển thủ quốc gia ký hợp đồng từ năm 2026 gồm Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Khánh Đang. Lúc này, đội nữ Hà Nội đủ lực lượng nội binh sẵn sàng cho mùa giải 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng cho biết, đội bóng của ông rất thận trọng để tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 bởi nếu chưa hoàn thiện chiến thuật thì còn kịp thời gian điều chỉnh. Khi vào thi đấu giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, cầu thủ nữ Hà Nội không được phép sai sót.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đang tích cực chuẩn bị để tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: BCHN

Trên lý thuyết, các đội bóng mới thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia đều chưa được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng có thể tranh chấp thành tích cao nhất. Tuy nhiên, đội nam TPHCM và nữ Hà Nội được ghi nhận điểm mạnh là sở hữu lực lượng cầu thủ do chính đơn vị đào tạo, huấn luyện. Vì vậy, tất cả cầu thủ đều quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 thi đấu tại Ninh Bình từ ngày 18-3 tới 23-3. Sau đó, vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức từ ngày 6-4 tới 19-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

MINH CHIẾN