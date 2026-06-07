Bóng chuyền

HLV Trần Đình Tiền huấn luyện đội tuyển nam Quân đội Việt Nam dự giải ASEAN 2026

SGGPO

Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 sẽ tranh tài vào tháng 8 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

HLV Trần Đình Tiền làm HLV trưởng đội tuyển nam Quân đội Việt Nam tại giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026. Ảnh: VFV
HLV Trần Đình Tiền làm HLV trưởng đội tuyển nam Quân đội Việt Nam tại giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, HLV Trần Đình Tiền đã được giao nhiệm vụ là HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam tham dự giải đấu trên sân nhà.

Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam sẽ chính thức hội quân tập huấn chuyên môn từ ngày 28-6 tới đây tại Hà Nội.

Để đảm bảo công tác chuyên môn, HLV trưởng Trần Đình Tiền dự kiến sẽ tập trung 20 cầu thủ để tập luyện trước khi ra tranh tài chính thức. Ngoài ra, Ban huấn luyện đội bóng sẽ có 3 HLV phó làm việc cùng HLV trưởng Trần Đình Tiền.

Lúc này, các cầu thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải (Biên Phòng MB) và Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng (Thể Công Tân Cảng) đang tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Gần như chắc chắn, nhóm tuyển thủ trên sẽ được tập trung vào danh sách chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam năm nay.

Tuy nhiên, nhóm tuyển thủ trên sẽ hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau đó được trở lại hội quân ở đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam

Lực lượng của đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam sẽ là các cầu thủ có phong độ cao nhất được lựa chọn từ các đội bóng Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Quân khu 3.

HLV Trần Đình Tiền đã đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từ năm 2023 đến năm 2025. Năm ngoái, HLV Trần Đình Tiền đã tham dự SEA Games 33-2025 cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại Thái Lan.

Năm 2023, giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN từng được tổ chức tại TPHCM. Giải đấu đã ghi nhận 7 đoàn góp mặt gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (chủ nhà). Tại giải này, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã giành ngôi vô địch.

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MINH CHIẾN

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