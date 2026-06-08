Đội bóng chuyền nữ số 1 Thái Lan sẽ sang Việt Nam thi đấu VTV Cup 2026

Đội đương kim vô địch giải bóng chuyền quốc gia Thái Lan Nakhon Ratchasima Qmin C VC sẽ là khách mời sang Việt Nam thi đấu giải quốc tế trong tháng 8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu trước đại diện của Thái Lan tại VTV Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đội nữ Nakhon Ratchasima Qmin C VC sẽ là 1 trong 7 khách mời quốc tế tới Việt Nam tranh tài giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2026.

Vừa qua Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông báo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà của giải đấu. Năm nay, chương trình tranh tài được diễn ra tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ) từ ngày 8-8 tới 15-8. Giải đấu sẽ có 8 đội tham dự với 1 đại diện của Việt Nam (đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam) và 7 đội bóng quốc tế.

Vào lúc này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định xong 7 đội bóng khách mời gồm câu lạc bộ Quảng Đông (Trung Quốc), câu lạc bộ Hà Nam (Trung Quốc), Korabelka (Nga), King Whale (Đài Bắc Trung Hoa), Dinamo Anapa (Nga), Kuanysh (Kazakhstan) và Nakhon Ratchasima Qmin C VC.

Các đội bóng khách mời đều được đánh giá có trình độ cao khi sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng tốt trong đội hình.

Đội Nakhon Ratchasima Qmin C VC đang là đương kim vô địch Thái Lan. Đáng chú ý, phụ công Lý Thị Luyến của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thi đấu cho Nakhon Ratchasima Qmin C VC và lên ngôi vô địch Thái Lan vào đầu năm nay. Ngoài ra, đội bóng này còn giành ngôi á quân giải AVC Champions League 2026. HLV trưởng đội bóng, ông Kittipong Rakchartyingcheep đã làm việc ở Việt Nam năm ngoái để giúp đội nữ Hà Nội vô địch giải hạng A toàn quốc 2025 và thăng hạng.

Tại VTV Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp Korabelka trong trận chung kết nhưng thua trận nên có ngôi á quân.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng cho biết trước khi giải năm nay khởi tranh, các đội bóng sẽ đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức với Ban tổ chức theo quy định.

MINH CHIẾN