Bóng chuyền

Lịch thi đấu chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026

SGGPO

Giải đấu sẽ được diễn ra tại Việt Nam với sự góp mặt của 4 đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, trong đó mục tiêu hàng đầu của chủ nhà Việt Nam là hướng đến ngôi vô địch.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31-7. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31-7. Ảnh: AVC

Chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 sẽ được tranh tài tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Năm nay, giải tiếp tục ghi nhận 4 đội tham gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Thể thức thi đấu vẫn thực hiện đấu vòng tròn giữa 4 đội nhằm chọn ra đội có kết quả tốt nhất nhận cúp vô địch.

Chương trình tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 31-7 tới 2-8. Trong đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ khởi đầu bằng cuộc đối đầu với đội Philippines. Tiếp đó, chúng ta sẽ gặp đội Indonesia và ngày cuối của giải sẽ gặp đội Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là chủ nhà, do đó các trận đấu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đều tham gia vào lúc 19 giờ.

Năm ngoái, đội nữ Thái Lan là chủ nhà chặng thứ nhất và đã vô địch. Trong chặng thứ 2, đội Việt Nam là chủ nhà và tạo nên chiến thắng lịch sử để lần đầu vô địch SEA V.League (tên gọi tiền thân của giải SEA V.Cup). Do vậy, mục tiêu hàng đầu của đội trưởng chủ công Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội là giành 3 chiến thắng tại giải năm nay để giữ vững vị trí số 1 của mình.

Lúc này, cả 4 đội đã có lực lượng 14 cầu thủ tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ngoài đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang làm quen với sân đấu tại Đông Anh (Hà Nội), lần lượt các đội Thái Lan, Indonesia và Philippines sẽ sang Việt Nam để kịp chuẩn bị chuyên môn.

Lịch thi đấu chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026:

Ngày 31-7:

16h00: Indonesia – Thái Lan

19h00: Việt Nam – Philippines

Ngày 1-8:

16h00: Philippines – Thái Lan

19h00: Việt Nam – Indonesia

Ngày 2-8:

16h00: Indonesia – Philippines

19h00: Việt Nam – Thái Lan

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MINH CHIẾN

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