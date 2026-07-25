Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 25-7

Sự chú ý của giới chuyên môn được hướng vào vòng bán kết của chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 sẽ tổ chức ở Indonesia trong hôm nay, 25-7.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu bán kết ngày 25-7. Ảnh: SAVA

Hai trận bán kết tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 diễn ra ở Indonesia tiếp tục tái hiện lại các trận bán kết từng tổ chức ở chặng thứ nhất từng diễn ra tại Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp lại Indonesia ở trận bán kết trong ngày 25-7. Đây là thách thức lớn đối với thầy trò chuyên gia Federico Rampazzo. Chúng ta đã thua 0-3 trước đối thủ Indonesia tại bán kết ở chặng thứ nhất.

Các tay đập Việt Nam rất kỳ vọng sẽ thay đổi kết quả trong trận bán kết tái đấu lần này. Tuy nhiên, cầu thủ Indonesia đang có tinh thần rất cao đồng thời hưởng lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Do đó, đội Việt Nam sẽ không dễ để vượt qua được các tay đập chủ nhà.

Trước khi cuộc so tài diễn ra, cơ hội chiến thắng của 2 bên vẫn là ngang bằng. Trong các trận đấu trước đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu tập trung. Ban huấn luyện đã thay đổi nhiều vị trí tạo điều kiện cho các cầu thủ ra sân thi đấu. Trước đối thủ Indonesia, chắc chắn các phương án chiến thuật đã được xây dựng kỹ càng. Trận bán kết sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

Trong ngày tranh tài, đội đương kim vô địch Campuchia sẽ gặp Thái Lan ở bán kết sớm vào lúc 15 giờ 30. Hai đội tiếp tục có cơ hội đọ sức cùng nhau ở SEA V.Cup 2026.

Campuchia từng thắng Thái Lan ở bán kết chặng thứ nhất. Tuy nhiên, cầu thủ Thái Lan đã rút kinh nghiệm để trở lại cuộc so tài lần này nên trận đấu được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn.

Lịch thi đấu ngày 25-7:

12h00: Philippines – Myanmar (tranh hạng 5)

15h30: Thái Lan – Campuchia (Bán kết 1)

19h00: Indonesia – Việt Nam (Bán kết 2)

MINH CHIẾN