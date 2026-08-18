Bóng chuyền Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 32 tuyển thủ

Nếu không có gì thay đổi, bóng chuyền Việt Nam cử 32 tuyển thủ nam và nữ tham gia tranh tài ở ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam được tập trung chuẩn bị để đảm bảo thi đấu ASIAD 20. Ảnh: SAVA

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, kế hoạch tham dự ASIAD 20 của bóng chuyền Việt Nam đã gần hoàn tất. Bóng chuyền Việt Nam xác định đăng ký 4 nội dung môn bóng chuyền tại ASIAD 20 gồm bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ bãi biển.

Quy định của Ban tổ chức môn bóng chuyền ASIAD 20 chỉ cho phép mỗi đội bóng trong nhà được đăng ký tối đa 12 cầu thủ và mỗi đội bóng chuyền bãi biển được đăng ký tối đa 4 cầu thủ.

Do vậy, khi tham dự 4 nội dung môn bóng chuyền ASIAD 20, bóng chuyền Việt Nam sẽ cử 32 cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu.

Tuy nhiên, các đội góp mặt tại Nhật Bản bằng những hình thức khác nhau. Dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam sẽ tới ASIAD 20 bằng kinh phí của Cục TDTT Việt Nam. Ba đội tuyển còn lại gồm bóng chuyền nam (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ bãi biển sẽ tới Nhật Bản bằng kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Nghĩa là, kinh phí dành cho 3 đội tuyển này hoàn toàn do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chi trả.

Đây là lần đầu tiên trong các kỳ góp mặt Đại hội thể thao châu Á, Thể thao Việt Nam sẽ đăng ký dự đủ 4 nội dung môn bóng chuyền.

Cách đây 3 năm, bóng chuyền Việt Nam chỉ góp mặt đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc. Thời điểm đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết và giữ vị trí hạng 4.

Năm nay, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã được tập trung chuẩn bị chuyên môn để hướng tới đảm bảo nhiệm vụ giữ vị trí hạng 4 tại ASIAD 20.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có góp mặt ASIAD 20 nhưng sẽ theo hình thức xã hội hóa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

14 đội bóng đăng ký tham dự nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng D cùng các đội Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar. Theo bốc thăm, Bảng A của ASIAD 20 có Nhật Bản (chủ nhà), Indonesia, Nepal. Bảng B gồm Trung Quốc (đương kim vô địch), Kazakhstan, Philippines. Bảng C gồm Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ. Bảng D gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Qatar.

Trong khi đó, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) có 16 đội, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở Bảng C gồm Qatar, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc). Bảng A có các đội Nhật Bản (chủ nhà), Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Bảng B gồm Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan. Bảng D gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines.

Nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ thi đấu đầu tiên ở môn bóng chuyền ASIAD 20. Các cầu thủ nữ sẽ tranh tài vòng bảng từ ngày 16-9. Bóng chuyền nữ kết thúc vào ngày 22-9. Trận chung kết nội dung nữ được tổ chức ngày 22-9. Tiếp sau đó, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) sẽ được diễn ra từ ngày 27-9 tới 3-10. Trận chung kết nội dung này tổ chức ngày 3-10.

Trong khi đó, các trận đấu của nội dung bóng chuyền bãi biển ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 tới 3-10.

MINH CHIẾN