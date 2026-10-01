Chủ công Brankica Mihajlović sắp gia nhập đội bóng chuyền nữ Hà Nội

Tay đập nổi tiếng Brankica Mihajlović là ngoại binh được đội nữ Hà Nội tiến tới thỏa thuận để có hợp đồng sang Việt Nam thi đấu.

Đội nữ Hà Nội quyết tâm giành kết quả cao tại vòng 2 giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo nguồn tin của SGGP, VĐV Brankica Mihajlović đang đàm phán những thủ tục cuối cùng để đi đến có hợp đồng chính thức sang Việt Nam dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 cùng đội Hà Nội.

Các bên tin tưởng sẽ sớm đạt được thỏa thuận và công bố trước người hâm mộ. Brankica Mihajlović là VĐV nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm, từng giành nhiều thành tích và đã khoác áo Đội tuyển bóng chuyền nữ Serbia.

Cô là thành viên của tuyển quốc gia giành HCB tại Olympic năm 2016 ở Brazil và HCĐ tại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản. Với chiều cao 1m90, Brankica Mihajlović có khả năng bật đà tấn công trên 3m15. Ngoài ra, ngoại binh này có nhiều ngôi vô địch cùng các CLB đã thi đấu.

Đội nữ Hà Nội đang dẫn đầu sau vòng 1 giải đấu với 7 trận toàn thắng. Tuy nhiên, vòng 2 tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10 là thời điểm quyết định kết quả chung cuộc nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và VĐV ra61r thận trọng.

Tại vòng 1, đội bóng có ngoại binh đạt phong độ cao Ivana Vanjak (Đức), nhưng không thể trở lại Việt Nam trong tháng 10. Nếu hợp đồng với Brankica Mihajlović thành công, sự bổ sung này được đánh giá phù hợp chuyên môn mà đội nữ Hà Nội đang cần tăng cường.

Tay đập Brankica Mihajlović là gương mặt nổi tiếng của bóng chuyền nữ Serbia. Ảnh: FIVB

Theo tìm hiểu, đội nữ Hà Nội chỉ thuê tăng cường 1 ngoại binh tham dự vòng 2. Đội bóng vẫn tập trung vào lực lượng chính gồm nội binh đạt phong độ ổn định thời gian qua.

Tại vòng 1, đội nữ Hà Nội có các nội binh thi đấu gồm: Phạm Thị Thanh Chúc, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Diệu Linh, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Vũ Thị Huyền Trang, Dương Ngọc Quỳnh Anh, Đỗ Quế Trân, Nguyễn Phan Khánh Linh.

Trong đó, Ánh Thảo, Khánh Đang, Thanh Thúy, Yến Nhi là tuyển thủ chính thức tại ASIAD 20 cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội nữ Hà Nội sẽ bổ sung tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Vân (mượn từ đội Bắc Ninh) vào đội hình thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Ở vòng 1, Đinh Thị Vân không kịp góp mặt do vướng thủ tục đăng ký.

MINH CHIẾN