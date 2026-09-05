Ngoại binh đầu tiên được đăng ký dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026

Chủ công Daniel Duran Gonzalez sẽ là gương mặt được đội nam Đồng Nai đăng ký dự vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026.

Cầu thủ Daniel Duran Gonzalez là ngoại binh của đội bóng chuyền nam Đồng Nai (Ảnh: BÓNG CHUYỀN ĐỒNG NAI)

Tay đập Daniel Duran Gonzalez đã gia nhập đội bóng chuyền nam Đồng Nai. Đây là sự bổ sung quan trọng để HLV trưởng Dương Tấn Vinh cùng Ban huấn luyện đội bóng có thêm lựa chọn ở vị trí chủ công.

Daniel Duran Gonzalez có quốc tịch Cuba, sở hữu chiều cao 1m97 và đạt khả năng bật đà tấn công lên tới 3m52 khi thi đấu sở trường vị trí chủ công.

Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 dự kiến được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên từ ngày 17 tới 27-12.

Sau vòng bảng, 8 đội nam giành quyền vào vòng chung kết năm nay gồm Trẻ Đà Nẵng, Quân khu 3, Trẻ Biên Phòng, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an Phú Thọ, Hà Tĩnh.

Theo quy định, đội vô địch nội dung nam Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ được suất thăng hạng dự Giải vô địch quốc gia 2027.

Hiện tại, HLV Dương Tấn Vinh có đội hình gồm nhiều gương mặt đạt phong độ tốt như Lâm Văn Sanh, Đinh Văn Tú, Trần Đình Quý, Dương Minh Tiến, Nguyễn Minh Đạt, Huỳnh Quốc Sự, Nguyễn Đình Nhu… Trong đó, các tay đập Lâm Văn Sanh, Đinh Văn Tú từng là tuyển thủ Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Sắp tới, từ ngày 17-9 tới 20-9 tại Nhà thi đấu Thành phố Đồng Nai, đội nam Đồng Nai sẽ là chủ nhà Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026. Nhiều khả năng, ngoại binh Daniel Duran Gonzalez sẽ có mặt trên sân.

MINH CHIẾN