Đội VTV Bình Điền Long An đăng ký 2 ngoại binh Cuba dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Đội VTV Bình Điền Long An giữ vững đội hình thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Ngày 5-5, đại diện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã trao đổi cùng SGGP: “Hiện tại, chúng tôi đang tập trung chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đội bóng vẫn sử dụng 2 ngoại binh Cuba đã thi đấu thời gian qua cùng đội. Họ sẽ đạt được thể lực tốt nhất thi đấu ở giải vào giai đoạn khởi tranh”.

Như vậy, sau nhiều đồn đoán, đội VTV Bình Điền Long An vẫn giữ nguyên 2 ngoại binh Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz trong đội hình của mình. Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, 2 tay đập này đã thi đấu nỗ lực để giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa có kết quả tốt nhất qua đó giành suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Cũng tại Cúp Hùng Vương 2026, từng ngoại binh trên đã ra sân thi đấu. Tuy nhiên, chủ công Lianet García Anglada gặp chấn thương nên không thể đạt được phong độ tốt nhất.

Năm nay, đội VTV Bình Điền Long An giữ mục tiêu sẽ giành kết quả tốt nhất tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Họ từng đứng hạng 4 vào năm 2024 nhưng năm nay toàn đội kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích. Hiện tại, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã trở lại đội bóng và sẽ thi đấu cùng VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV-Bình Điền 2026.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, đội VTV Bình Điền Long An đã đăng ký 14 cầu thủ tranh tài gồm Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Đào, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz.

Ngoại trừ trường hợp Đặng Thị Kim Thanh không thể thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026, các cầu thủ còn lại đều có mặt trong đội hình thi đấu ở Tây Ninh năm nay. Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5.

MINH CHIẾN