Đội Ngân hàng Công Thương vắng H'Mia Ê Ban và Nguyễn Vân Hà tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Cầu thủ chuyền hai Vân Hà sẽ không tham gia Cúp VTV9-Bình Điền 2026 cùng đội Ngân hàng Công Thương. Ảnh: VFV

Chia sẻ cùng SGGP, HLV Lê Văn Dũng của đội Ngân hàng Công Thương cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng hoàn toàn nội binh tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đây là giải đấu có các đội bóng quốc tế nên cầu thủ chúng tôi sẽ được cơ hội tích lũy chuyên môn. Tuy nhiên, đội bóng cũng phải tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng trước khi tranh tài”.

Đội Ngân hàng Công Thương sẽ tổn thất lực lượng đáng kể để thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 do 2 cầu thủ H'Mia Ê Ban và Nguyễn Vân Hà đã trở lại đội bóng chủ quản tham dự giải vô địch hạng A toàn quốc 2026 ở Điện Biên từ ngày 16-5. Thời điểm này trùng thời gian thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Chủ công H'Mia Ê Ban đã được đội Ngân hàng Công Thương mượn tăng cường từ đội Đắk Lắk còn chuyền hai Nguyễn Vân Hà được mượn từ đội Bắc Ninh. Các đội Đắk Lắk và Bắc Ninh sẽ tham dự giải vô địch hạng A toàn quốc 2026.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, Nguyễn Vân Hà đã được thi đấu trong đội hình chính của Ngân hàng Công Thương. Nếu vắng cầu thủ này tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội Ngân hàng Công Thương sẽ sử dụng cầu thủ chuyền hai Lê Thị Ngọc Trâm và Trần Thị Phương để thi đấu. Đội bóng ngành ngân hàng đã chia tay chủ công Suvi Kokkonen (Phần Lan) sau vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 nên sẽ không thuê tăng cường thêm ngoại binh để tới Tây Ninh thi đấu.

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5 ở nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh. Đội Ngân hàng Công Thương được bốc thăm vào Bảng A cùng đội Giang Tô (Trung Quốc), VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin.

MINH CHIẾN