Lịch thi đấu AVC Cup 2026 ngày 13-6

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu bán kết ở ngày 13-6. Ảnh: AVC

Hôm nay, tâm điểm của giải là 2 trận bán kết giữa Kazakhstan so tài cùng Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam gặp Hàn Quốc.

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ hồi hộp theo dõi cuộc so tài bán kết giữa thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt với đối thủ Hàn Quốc. Trong giải đấu năm nay tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ thua trận đầu tiên trước Kazakshtan ở lượt trận cuối vòng bảng. Đó có thể là kết quả ảnh hưởng tới tinh thần của toàn đội. Dẫu vậy, chúng ta vẫn tập trung hướng tới trận bán kết quan trọng và rất cẩn trọng trước đối thủ Hàn Quốc.

Năm nay, đội nữ Hàn Quốc đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch và họ đã thể hiện được phong độ khi toàn thắng ở vòng bảng. Khi trận đấu chưa nhập cuộc, cơ hội chiến thắng của đội nữ Việt Nam và Hàn Quốc là ngang bằng. Tuy thế, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hiểu rõ đâu là điều mình cần điều chỉnh sau trận thua trước Kazakhstan để tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại hiệu quả nhất trước Hàn Quốc. Trận bán kết sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ (theo giờ Việt Nam). Cầu thủ nữ Việt Nam có quyền tự quyết ở trận đấu này và phong độ của họ sẽ là chìa khóa để hướng tới kết quả tốt nhất tranh vé góp mặt chung kết.

Trong khi đó, trận bán kết giữa Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ tổ chức lúc 14 giờ 30 (theo giờ Việt Nam). Cùng trong ngày các đội Uzbekistan, Hongkong (Trung Quốc), Lebanon và Kyrgyzstan sẽ thi đấu lượt phân hạng của mình.

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 hôm nay

8 giờ 30: Kyrgyzstan – Lebanon (tranh hạng 11)

11 giờ 30: Uzbekistan – Hongkong (Trung Quốc) (tranh hạng 9)

14 giờ 30: Kazakhstan – Đài Bắc Trung Hoa (bán kết 1)

18 giờ 00: Hàn Quốc – Việt Nam (bán kết 2)

MINH CHIẾN