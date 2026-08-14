14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng tranh tài giải vô địch châu Á 2026

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện những buổi tập cuối cùng trước khi sang Thiên Tân (Trung Quốc) dự tranh giải đấu vào ngày 19-8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện cho tới sát ngày lên đường đi Trung Quốc thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

“Hiện tại, toàn đội đang tập trung chuẩn bị chuyên môn tối đa trước khi nhập cuộc thi đấu ở Trung Quốc. Giải vô địch châu Á 2026 sẽ có các đội bóng hàng đầu châu lục tham gia. Do vậy, chúng tôi cần nhất là tinh thần toàn đội phải thi đấu với quyết tâm nỗ lực nhất”, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi.

Nếu không có gì thay đổi, toàn đội sẽ sang Thiên Tân (Trung Quốc) tham dự giải vô địch châu Á 2026 vào ngày 19-8.

Ghi nhận tại những buổi tập luyện lúc này ở Đại học TDTT Bắc Ninh, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các cộng sự tập trung hoàn thiện kỹ thuật phòng thủ cho toàn đội. Bởi lẽ, chúng ta nắm bắt các đội bóng hàng đầu đều có những tay đập mạnh mẽ nên vấn đề phòng thủ cần làm hiệu quả nhằm hạn chế mất điểm đáng tiếc. Cùng với đó, việc tăng cường thể lực giúp cầu thủ nữ Việt Nam có sức mạnh và sức bền đạt tinh thần thi đấu sung mãn cũng được hướng tới. Dù đây là yêu cầu không phải sớm cải thiện ngay tức thì.

Ghi nhận trực tiếp tại các buổi tập, cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ tinh thần thoải mái nhất. Những kết quả tại 2 chặng đấu của SEA V.Cup 2026 được để lại phía sau. Từng cầu thủ đã được rút kinh nghiệm. Toàn đội tập trung vào nhiệm vụ tranh tài giải vô địch châu Á 2026 và yếu tố tinh thần đưa lên hàng đầu.

Trong đội hình 14 tuyển thủ sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026, 2 gương mặt Phạm Quỳnh Hương và Bùi Thị Ánh Thảo là những người trẻ tuổi nhất. Dù vậy, họ tự tin cho biết không gặp áp lực trong giai đoạn chuẩn bị và sẵn sàng tới Trung Quốc thi đấu. Ngoài họ, dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Lê Thị Yến, Võ Thị Kim Thoa, Lưu Thị Huệ… được Ban huấn luyện tin tưởng là những đàn chị cùng truyền lửa cho cầu thủ trẻ thi đấu giải vô địch châu Á 2026 sắp tới.

Đánh giá về cơ hội tranh chấp thành tích, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt thận trọng cho rằng đây là thời điểm tập luyện cao độ cuối cùng. Thực tế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiểu các đối thủ của mình tại vòng bảng của giải vô địch châu Á 2026 cũng hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Vì vậy, thực tế thi đấu trên sân sẽ quyết định thành tích.

Hiện tại, 14 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều có sức khỏe tốt, không ai gặp vấn đề về chấn thương.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện khả năng phòng thủ cho các tay đập Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Trước khi dự giải vô địch châu Á 2026, Ban huấn luyện cũng sẽ tìm hiểu thời tiết, khí hậu của khu vực Thiên Tân (Trung Quốc) để có thêm sự chuẩn bị cho các cầu thủ. Ban huấn luyện cho biết việc chênh lệch múi giờ 1 tiếng tại nơi tổ chức giải so với thời gian ở Việt Nam sẽ không là trở lại quá lớn để các cầu thủ bị ảnh hưởng về nhịp sinh học.

Theo chương trình thi đấu, giải sẽ diễn ra từ ngày 21-8 tới 30-8. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nắm bắt lịch thi đấu cụ thể tại vòng bảng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 21 thành viên tham dự giải vô địch châu Á 2026. Trong đó, lực lượng cầu thủ gồm 14 người: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng C cùng đội Nhật Bản, Hàn Quốc và Hongkong (Trung Quốc).

MINH CHIẾN