HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng bảng giải châu Á 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện những ngày cuối cùng trước khi dự giải vô địch châu Á 2026 và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những trao đổi cùng SGGP.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung giành kết quả tốt tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: VFV

Phóng viên: - Xin ông cho biết sự chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam cho giải vô địch châu Á 2026 tới lúc này như thế nào?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới là nỗ lực đảm bảo được kết quả chuyên môn đã xây dựng theo kế hoạch.

Các VĐV vừa trải qua 2 chặng giải SEA V.League 2026 với kết quả chưa như ý. Do vậy, Ban huấn luyện thấy yếu tố tâm lý và tinh thần cầu thủ chưa tốt nhất.

Chúng tôi sẽ tập trung khơi dậy khát vọng thi đấu của cầu thủ để tiếp tục nhiệt huyết nhất. Kết quả thi đấu vừa qua không hoàn toàn nằm trong vấn đề trình độ mà chúng tôi đánh giá cầu thủ đánh mất sự tự tin. Có nhiều lý do khách quan ảnh hưởng về điều này. Một trong số đó, chúng ta vắng nhiều gương mặt từng thi đấu hiệu quả ở năm 2025 không góp mặt trong đội tuyển quốc gia năm nay. Ngoài ra, các VĐV đã thi đấu tập trung mật độ nhiều giải trước khi làm nhiệm vụ quốc gia nên cũng có phần bị ảnh hưởng.

Phóng viên: - Chúng ta đã biết 3 đối thủ sẽ gặp tại vòng bảng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc). Vậy ông kỳ vọng kết quả nào trong những trận tại vòng bảng của giải châu Á 2026?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Chúng tôi hiểu rằng trận then chốt chính là trận so tài ngay đầu tiên khi gặp Hàn Quốc. Tôi đánh giá rằng, kết quả của trận đấu này sẽ quyết định tới 90% cơ hội của cả 2 đội về việc có lọt được vào nhóm 8 đội xuất sắc để góp mặt tứ kết sau vòng bảng.

Chúng tôi và từng cầu thủ đang rất tập trung sẵn sàng cho giải đấu này. Ngay khi biết lịch thi đấu giải vô địch châu Á 2026, các cầu thủ đã được nghỉ ngơi ngắn sau SEA V.Cup 2026 nhưng được yêu cầu phải xem kỹ lại băng hình chuyên môn. Chúng ta từng gặp đội Hàn Quốc tại AVC Cup 2026. Từ đó, mỗi cầu thủ nắm bắt thêm đối thủ qua bằng hình và chuẩn bị phương án chuyên môn khi gặp lại Hàn Quốc sắp tới. Tất cả cùng nghiên cứu thật kỹ và kỳ vọng có một kết quả tốt.

Phóng viên: - Giải vô địch châu Á 2026 là cuộc chuẩn bị cuối cùng trước ASIAD 20. Ông có đánh giá các đội dự giải sẽ mang đến lực lượng mạnh nhất và đó sẽ là đội hình ASIAD 20 hay không?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Giải vô địch châu Á 2026 có tính chất quan trọng khi quyết định vị trí giúp các đội tranh vé dự giải vô địch thế giới 2027. Thế nên, tôi dự báo tất cả các đội đều mang lực lượng mạnh nhất tham gia.

Ngoại trừ các đội tuyển như Trung Quốc hay Nhật Bản đang sở hữu lực lượng đồng đều có thể thay đổi cầu thủ tham gia từng mặt trận, những đội bóng còn lại đều tin tưởng vào gương mặt chủ lực để tham dự từ giải vô địch châu Á 2026 tới ASIAD 20.

Phóng viên: - Xin cám ơn ông và chúc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thành công!

MINH CHIẾN (thực hiện)