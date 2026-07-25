Bóng chuyền

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn 14 tuyển thủ chính thức dự SEA V.Cup 2026

SGGPO

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội).

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục góp mặt tại chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Ảnh: AVC
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục góp mặt tại chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Ảnh: AVC

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã chọn xong 14 cầu thủ tham dự chặng thứ nhất của giải đấu sắp khởi tranh ở Đông Anh (Hà Nội).

Trong danh sách thi đấu của đội chủ nhà, chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là đầu tàu được giao trọng trách ghi điểm để có những kết quả tốt nhất. Ngoài Trần Thị Thanh Thúy, 13 tuyển thủ còn lại trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Cà Thị Tư, Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Phương Quỳnh.

Chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 tổ chức từ ngày 31-7 tới 2-8. Giải đấu tiếp tục thu hút 4 đội bóng nữ hàng đồng Đông Nam Á tham gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines.

Đây sẽ là chương trình thi đấu quốc tế thứ 2 trong năm nay của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trước đó, chúng ta thi đấu giải AVC Cup 2026 ở Philippines và có hạng 3 chung cuộc.

Do giải VTV Cup 2026 đang tạm hoãn vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể lựa chọn cầu thủ phù hợp để thi đấu từng chặng của giải SEA V.Cup 2026 thay vì phải chia 2 đội hình cùng tranh tài trong 1 thời điểm như dự kiến ban đầu.

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Cầu thủ nữ Việt Nam sẽ tập trung thi đấu để có kết quả tốt nhất trên sân nhà. Ảnh: AVC

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch SEA V.Cup 2026 trong chặng đấu diễn ra trên sân nhà. Năm ngoái, chúng ta đã vô địch khi cuộc so tài tổ chức ở Ninh Bình.

Sau 1 năm, đội hình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Dù vậy, các gương mặt trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa vẫn góp mặt thi đấu giải SEA V.Cup 2026. Từ ngày 25-7, 14 tuyển thủ trong danh sách kể trên bắt đầu tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội).

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MINH CHIẾN

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