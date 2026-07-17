Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn 24 cầu thủ tập luyện

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đang còn 24 cầu thủ tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Trong đó, 4 tuyển thủ gồm Phạm Quỳnh Hương, Đỗ Lại Yến Nhi, Võ Thị Thảo Nguyên, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc được cho phép về đơn vị chủ quản tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc giá 2026 ở Ninh Bình từ ngày 17-7 đến 28-7.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ưu tiên trên hết là Ban huấn luyện tập huấn để cầu thủ đảm bảo chuyên môn đồng thời đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định 2 đội hình sẽ tham dự lần lượt giải SEA V.Cup 2026 và VTV Cup 2026.

Do 4 cầu thủ phải thi đấu giải vô địch trẻ các câu lạc bộ quốc gia 2026, Ban huấn luyện vẫn tập luyện chuyên môn để đảm bảo lực lượng cho 2 nhiệm vụ quốc tế kể trên. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết tới thời điểm này, Ban huấn luyện vẫn tính toán nhân sự phù hợp để từng đội hình sẽ tham gia giải SEA V.Cup 2026 và VTV Cup 2026.

Theo kế hoạch vào cuối tháng 7, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rút gọn danh sách 14 cầu thủ của từng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1, Việt Nam 2 làm nhiệm vụ theo kế hoạch.

Giải bóng chuyền trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 được diễn ra từ ngày 17-7 tới 28-7. Do phải thi đấu giải này, lần lượt Quỳnh Hương, Yến Nhi, Bảo Ngọc, Thảo Nguyên không đủ thời gian tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Năm nay, Việt Nam là chủ nhà chặng thứ nhất giải nữ SEA V.Cup 2026 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31-7 tới 2-8. VTV Cup 2026 cũng tổ chức tại Phú Thọ từ ngày 8-8 tới 15-8.

MINH CHIẾN