Bóng chuyền Việt Nam cử 4 đội tuyển quốc gia dự ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 19 và có mục tiêu giành hạng 4. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng chương trình tham dự ASIAD 20 đủ 4 đội tuyển quốc gia gồm đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và đội tuyển bóng chuyền nam, nữ bãi biển.

Trong thời gian tới, kế hoạch thi đấu ASIAD 20 của 4 đội tuyển bóng chuyền quốc gia sẽ được báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam để thống nhất chủ trương chi tiết các hình thức sang Nhật Bản tham gia tranh tài bằng kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và kinh phí của Nhà nước.

Trong 4 đội tuyển bóng chuyền quốc gia sẽ góp mặt ASIAD 20, nhiệm vụ trọng tâm nhất được hướng đến là đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) giữ thành tích hạng 4 tại Nhật Bản năm nay. Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lọt vào bán kết và giành vị trí hạng 4.

Theo chương trình chuyên môn của ASIAD 20, môn bóng chuyền sẽ diễn ra sớm trước 3 ngày so với Lễ khai mạc của Đại hội. ASIAD 20 tổ chức khai mạc vào ngày 19-9. Tuy nhiên, môn bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ khởi tranh vào ngày 16-9.

Các cầu thủ nữ sẽ tranh tài vòng bảng từ ngày 16-9 và thi đấu tới ngày ngày 22-9. Trận chung kết bóng chuyền nữ (trong nhà) tổ chức vào ngày 22-9. Tiếp sau đó, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) sẽ tranh tài từ ngày 27-9 tới 3-10. Trận chung kết nội dung này tổ chức ngày 3-10.

Trong khi đó, các trận đấu của nội dung bóng chuyền bãi biển ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 tới 3-10.

Môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 20 được tổ chức tại khu nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium và Park Arena Komaki tại Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, khu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium cách 50km di chuyển từ Làng VĐV của Đại hội còn Park Arena Komaki cách 30km di chuyển từ Làng VĐV. Tại ASIAD 20, mỗi đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) được đăng ký tối đa 12 cầu thủ.

MINH CHIẾN