Ban tổ chức ASIAD 20 thay đổi lịch thi đấu một số môn

Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 vừa thay đổi lịch thi đấu một số môn thể thao dù trước đó đã thông báo về lịch tranh tài.

ASIAD 20 vẫn đang có những sự thay đổi về lịch thi đấu. Ảnh: OCA

Mới đây, Ban tổ chức ASIAD 20 đã thông báo thay đổi lịch thi đấu của một số môn chính thức tại Đại hội. Trong đó, 2 môn mới bổ sung vào chương trình tranh tài là teqball và padel tạm thời chưa công bố lịch thi đấu cụ thể.

Lịch thi đấu mới cập nhật có một số thay đổi trong môn bóng nước, hockey. Về cơ bản, các môn quan trọng như bơi, điền kinh, bắn súng, cử tạ… vẫn giữ nguyên lịch tranh tài như thông báo ban đầu.

ASIAD 20 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10. Trong đó, Lễ khai mạc tổ chức vào ngày 19-9 còn bế mạc vào ngày 4-10. Ở ngày khai mạc, duy nhất môn bóng rổ có nội dung thi đấu. Ở ngày bế mạc. môn đua ngựa nghệ thuật có 1 nội dung tranh huy chương chung kết và đây là chương trình thi đấu cuối cùng tại ASIAD 20.

Với kỳ Đại hội lần này, Ban tổ chức đưa vào thi đấu 469 nội dung của 43 môn chính thức (71 phân môn). Môn đầu tiên có nội dung diễn ra sớm nhất tại ASIAD 20 là bóng rổ (ngày 10-9). Các môn bóng chuyền, bóng đá, pentathlon (5 môn thể thao hiện đại), cricket… có những nội dung diễn ra sớm trước Lễ khai mạc. Trong số này, bóng chuyền nữ trong nhà sẽ thi đấu từ ngày 16-9.

Theo lịch dự kiến, thời gian thi đấu sớm nhất trong các ngày tranh tài là 8 giờ 30 sáng và thời gian muộn nhất diễn ra các nội dung là 21 giờ 30.

Danh sách 43 môn thể thao của ASIAD 20 gồm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng ném), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, quyền Anh (boxing), nhảy breaking, canoeing/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), xe đạp (đường trường, lòng chảo, leo núi, BMX), đua ngựa kỹ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), hockey, kabaddi, karate, 5 môn thể thao hiện đại - modern pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, 3 môn thể thao phối hợp – triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu.

MINH CHIẾN