Thể thao Việt Nam tập trung cử lực lượng thi đấu tranh huy chương ASIAD 20 ở 9 môn trọng điểm

Bắn súng là đội tuyển trọng điểm của Thể thao Việt Nam từng giành HCV tại ASIAD 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 30-6 tại buổi báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 20 của Thể thao Việt Nam, đại diện chuyên môn Phòng thể thao thành tích cao và các bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) đã thông báo cụ thể lực lượng đã được xây dựng theo từng kế hoạch để tới Nhật Bản tranh tài.

Về cơ bản, Thể thao Việt Nam đã xác định lực lượng chủ chốt tham dự ASIAD 20. Trong đó, các VĐV, VĐV thuộc các nội dung quan trọng của 9 môn thể thao trọng điểm sẽ nhận nhiệm vụ tranh huy chương ASIAD 20 gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate, cầu mây.

Trước đó tại cuộc làm việc ngày 29-6 của Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Cục TDTT Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đã khẳng định ASIAD 20 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành để tất cả hướng tới đạt kết quả cao nhất. Trong đó, Cục TDTT Việt Nam sẽ cử lực lượng VĐV là các tuyển thủ được đảm bảo đạt thành tích cao nhất, dự báo sát nhất khả năng giành huy chương. Tất cả tuyển thủ được trao suất dự ASIAD 20 thực hiện theo quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng.

Sau 3 năm kể từ ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Thể thao Việt Nam vẫn tìm kiếm nhân tố trẻ tạo sự bứt phát thành tích. Số lượng VĐV trẻ đạt đẳng cấp đủ khả năng cạnh tranh huy chương ASIAD còn hạn chế. Theo tìm hiểu, nhiều đội tuyển quốc gia sẽ dự ASIAD 20 sẽ có một số tuyển thủ trẻ triển vọng có khả năng tranh chấp thành tích được đưa tới Nhật Bản.

Ngày 1-7 là hạn đăng ký danh sách chính thức cuối cùng với Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20. Lúc này, gần như việc thay đổi lực lượng HLV, VĐV đã không thể bởi danh sách được quyết định để làm thẻ tham dự đúng thời gian.

Từ nay tới khi ASIAD 20 khởi tranh trong tháng 9, Thể thao Việt Nam bước vào chu kỳ tích cực tập huấn dài hạn cho tuyển thủ trọng điểm. Trong đó, lực lượng chủ chốt của nhiều đội tuyển thể thao quốc gia có cơ hội tập huấn dài hạn ở một số điểm tập tại Trung Quốc và tại một số quốc gia ở châu Á.

Tuy nhiên, đảm bảo tinh thần và sự tập trung trong chuẩn bị chuyên môn, tất cả VĐV thuộc lực lượng thi đấu ASIAD 20 đều được yêu cầu tránh mọi chấn thương trong quá trình tập luyện tại các điểm tập huấn quốc gia giai đoan hiện tại.

Cung thủ Việt Nam sẽ được tập huấn để chuẩn bị ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã cho biết Cục TDTT Việt Nam đã đặt mục tiêu để Đoàn thể thao Việt Nam giành thành tích ASIAD 20 tốt hơn kỳ ASIAD 19. Tuy nhiên với người hâm mộ và giới chuyên môn, chỉ số thành tích HCV vẫn là thước đo quan trọng nhất.

Tại 2 kỳ Đại hội thể thao châu Á gần nhất là ASIAD 18 và ASIAD 19, Thể thao Việt Nam đã có kết quả từ 3 HCV trở lên. Tuy nhiên, đó chưa phải kết quả làm hài lòng người hâm mộ. Tại ASIAD 18 năm 2018, Thể thao Việt Nam đã cử 352 VĐV tranh tài còn tại ASIAD 19 năm 2023, chúng ta đã có 332 VĐV góp mặt.

Ngoài thành phần thi đấu chính bằng kinh phí nhà nước, lực lượng tham dự ASIAD 20 của Thể thao Việt Nam sẽ có các đội tuyển tham gia bằng hình thức xã hội hóa từ kinh phí của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao phối hợp cùng cục TDTT Việt Nam.

Ngày 30-6 tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ VI (2021-2026) của Ủy ban Olympic Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì đã làm việc. Trong Hội nghị, các Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam thảo luận các nội dung, nhân sự hướng tới công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII. Dự kiến, thời gian tổ chức vào tháng 11-2026. Đồng thời, Ủy ban Olympic Việt Nam tiếp tục tập trung nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng còn lại của năm 2026, trong đó có ASIAD 20.

MINH CHIẾN