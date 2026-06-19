Giành vị trí hạng 9, đội TDDC nam Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu có 5 suất dự ASIAD 20

Các tuyển thủ đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) nam Việt Nam đã có kết quả khả quan đầu tiên tại giải vô địch châu Á 2026.

Đội TDDC nam Việt Nam đã có 5 suất góp mặt ASIAD 20. Ảnh: MINH SANG

Các VĐV đã bắt đầu thi đấu giải vô địch châu Á 2026 đang tổ chức ở Trung Quốc, đồng thời đây cũng là vòng loại ASIAD 20.

Trong ngày đầu 18-6 theo giờ địa phương, VĐV thi đấu vòng loại các nội dung đơn môn và cũng tính điểm đồng đội cùng kết quả toàn năng cá nhân. Theo quy định, các đội có thành tích đứng trong 10 vị trí dẫn đầu về điểm đồng đội tại giải vô địch châu Á 2026 sẽ được trao tối đa 5 suất dự ASIAD 20.

Trong cuộc đấu lần này, các VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Vương, Trịnh Hải Khang đã hoàn thành các bài thi đấu của mình qua đó giúp đội TDDC nam Việt Nam có tổng điểm 223,361. Kết quả giúp chúng ta đứng hạng 9 đồng đội. Vị trí vừa đủ để đội TDDC nam Việt Nam sẽ nhận 5 suất tham dự ASIAD 20.

Ở cuộc thi đấu tính điểm đồng đội, đội Trung Quốc có 254,194 điểm để xếp nhất giành HCV. Thành tích thứ nhì thuộc về đội Nhật Bản (248,795 điểm) và hạng ba là Hàn Quốc (242,561 điểm). Năm nay, đội Philippines có Carlos Yulo trong đội hình tuy nhiên cũng chỉ đạt tổng 236,161 điểm đứng hạng 7.

Theo kết quả đồng đội, 10 đội dẫn đầu tại giải vô địch châu Á 2026 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan, Philippines, Iran, Việt Nam và Singapore.

Về thành tích toàn năng cá nhân, tuyển thủ Zhang Boheng (Trung Quốc) nhận HCV với thành tích 85,298 điểm. Tuyển thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất ở kết quả toàn năng là Nguyễn Phước Hải với tổng điểm là 74,865. Phước Hải đứng hạng 18. Về toàn năng, Nguyễn Văn Khánh Phong có hạng 24 (70,631 điểm).

Giải năm nay kéo dài tới ngày 21-6. Ngoài nội dung thi đấu vô địch, giải còn tranh tài các nội dung đối với vô địch trẻ. Từ ngày 19-6, VĐV bước vào thi đấu chung kết các nội dung đơn môn.

MINH CHIẾN