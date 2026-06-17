Điền kinh Việt Nam nhận nhiệm vụ tranh huy chương ASIAD 20

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Báo cáo đoàn công tác của Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam ở ngày 17-6, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia cho biết tất cả VĐV tốt nhất của điền kinh Việt Nam trong từng tổ nội dung đang được tập huấn tập trung nhất.

Điền kinh là môn cần sự chuẩn bị dài hơi từ sức bền tới sức mạnh. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết từng chu kỳ huấn luyện được tập trung giáo án để phát triển các yếu tố chuyên môn cụ thể cho mỗi tổ nội dung. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận nhiệm vụ sẽ giành huy chương tại ASIAD 20. Đây là thách thức không nhỏ bởi cách đây 3 năm, chúng ta từng “trắng tay” tại ASIAD 19 dù có một số gương mặt điền kinh được kỳ vọng làm nên chuyện.

Trực tiếp có mặt trên sân tập để kiểm tra VĐV điền kinh Việt Nam tập luyện, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng ưu tiên hàng đầu là mỗi tuyển thủ phải giữ được tâm trạng tốt nhất đồng thời hiểu được đối thủ của mình cũng như không được mất đi sự quyết tâm trong thi đấu.

Lúc này, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn đang rà soát lực lượng ở tất cả 4 điểm tập huấn tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh trước khi xác định quân số VĐV sẽ tham gia ASIAD 20. Theo tìm hiểu, một số nội dung chủ lực của đội tuyển điền kinh Việt Nam (trong đó có nhóm tiếp sức) sẽ nhận những trọng trách tranh thành tích huy chương ở ASIAD 20. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang có 54 VĐV tập huấn tại Hà Nội, 10 VĐV tại TPHCM, 13 tuyển thủ tại Đà Nẵng, 4 tuyển thủ tại Bắc Ninh...

Để chuẩn bị cho ASIAD 20, từ đầu năm tới nay, nhiều nhóm nội dung đã được tham dự các giải quốc tế theo các cấp độ lần lượt tại Trung Quốc, Singapore, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa. Tới đây, các tổ nội dung tiếp sức của điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 ở Trung Quốc. Đây là cuộc kiểm tra kỹ lưỡng giúp VĐV tiếp sức (nam, nữ) của điền kinh Việt Nam nắm bắt được các đối thủ sẽ trực tiếp cạnh tranh ở ASIAD 20.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam còn gần 3 tháng để chuẩn bị tập trung tối đa vào chuyên môn cho các tổ nội dung sẽ thi đấu ASIAD 20. Theo tìm hiểu của SGGP, nếu không có gì thay đổi, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ cử tất cả nhóm VĐV chuẩn bị cho ASIAD 20 tập huấn nước ngoài trước khi sang Nhật Banrn. Nhiều khả năng, điểm tập luyện sẽ tại Trung Quốc.

Các gương mặt có chuyên môn tốt nhất sẽ được cơ hội dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Mỗi nội dung sẽ cần sự tập luyện ở điểm tập phù hợp. Chúng tôi đang tính toán điểm tập huấn hợp lý, xây dựng kế hoạch cụ thể”, đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam trao đổi ngày 17-6.

Điền kinh Việt Nam vừa có nhóm VĐV tập huấn tại Pháp. Trước đó, chúng ta đã cử lực lượng tập huấn ở Trung Quốc. Sau mỗi đợt tập huấn, tinh thần của tuyển thủ được thay đổi tích cực nhưng kết quả thực tiễn để giành huy chương khi thi đấu vẫn là yêu cầu cao nhất của Cục TDTT Việt Nam.

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm tra sự chuẩn bị chuyên môn của các đội tuyển thể thao quốc gia tại TPHCM, Đà Nẵng trong thời gian tới.

MINH CHIẾN