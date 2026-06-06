Nguyễn Trung Cường giành HCV 3.000m chướng ngại vật tại giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có niềm vui giành những tấm huy chương đầu tiên tại giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026, trong đó có 1 HCV của VĐV Nguyễn Trung Cường.

Tuyển thủ Nguyễn Trung Cường đã giành được HCV với nỗ lực tại nội dung 3.000m chướng ngại vật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối ngày 6-6 theo giờ địa phương tại Đài Bắc Trung Hoa, các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã bước vào thi đấu chung kết nhiều nội dung tại giải.

Trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát. Tốc độ được tuyển thủ của Việt Nam duy trì ổn định qua đó vượt lên giữ khoảng cách trước nhóm bám đuổi. Khi chỉ còn cách đích 800m, Trung Cường đã bứt tốc và hoàn thành cuộc thi đấu với vị trí số 1 bằng thời gian 9’09”08.

Thành tích của Nguyễn Trung Cường là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026.

Cách đây 2 năm, Nguyễn Trung Cường đã tham dự giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2024 và giành vị trí số 1 cự ly 3.000m chướng ngại vật với kết quả 9’06”93. Trở lại giải đấu sau 2 năm, tuyển thủ của Việt Nam đã đảm bảo được kết quả thi đấu.

Tuyển thủ Lương Đức Phước có HCĐ nội dung 1.500m. Ảnh: Đ.PHƯỚC

Cùng ngày thi đấu, tuyển thủ Lương Đức Phước đã giành được tấm HCĐ nội dung 1.500m khi cán đích với thời gian 3’50”66. Trong giải lần này, Đức Phước đã để 2 đối thủ Evander Scott (Australia, 3’44”70) và Wang Chengyu (Đài Bắc Trung Hoa, 3’47”57) vượt lên trên để về đích đầu tiên. Cũng tại cuộc so tài của các nội dung nam, tuyển thủ Phạm Ngọc Duy đã giữ hạng 4 nội dung nhảy ba bước nam với kết quả tốt nhất là 15m20.

Trong nội dung nữ, nhà vô địch SEA Games 33-2025 Bùi Thị Ngân đã nỗ lực thi đấu và giành HCĐ nội dung 1.500m. Cô đã về đích với thời gian 4’25”79. Vô địch nội dung tại Đài Bắc Trung Hoa năm nay là VĐV Ji Won Cha (Hàn Quốc, 4'24"99).

Tại SEA Games 33-2025, Bùi Thị Ngân từng có thành tích 4’27”34 và đạt HCV. Hai năm trước, Bùi Thị Ngân từng giành HCV nội dung trên khi thi đấu giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2024 với kết quả 4’21”68.

MINH CHIẾN