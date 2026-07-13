Điền kinh

Thành viên đội điền kinh Việt Nam về nước sau khi giành 5 huy chương giải U23 châu Á 2026

SGGPO

Hôm nnay 13-7, các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam về nước tiếp tục chuẩn bị chuyên môn sau giải vô địch U23 châu Á 2026. 

Lê Thị Tuyết đã nỗ lực thi đấu và có vị trí hạng 3 cự ly 10.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lê Thị Tuyết đã nỗ lực thi đấu và có vị trí hạng 3 cự ly 10.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

9 tuyển thủ cùng Ban huấn luyện rời Trung Quốc về nước ngày hôm nay 13-7, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và giành 5 huy chương tại giải vô địch U23 châu Á 2026 ở Trung Quốc.

Trước đó vào tối ngày thi đấu cuối (12-7) tại Trung Quốc, Lê Thị Tuyết là tuyển thủ giành tấm huy chương thứ 5 cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở cự ly 10.000m nữ.

Lê Thị Tuyết đã khởi đầu với tốc độ đảm bảo ở nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, các chân chạy của chủ nhà Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế hơn để vượt lên dẫn trước Lê Thị Tuyết.

Kết thúc cuộc tranh tài, người về nhất là Kana Mizumoto (Nhật Bản) với kết quả 33’24”87 và giành HCV. Về thứ nhì là VĐV chủ nhà Trung Quốc Yiting Yang nhờ đạt thời gian 33’43”54.

Lê Thị Tuyết đã về đích vị trí thứ 3, nhận HCĐ, với kết quả 34’47”53. Tấm HCĐ của Lê Thị Tuyết tại cự ly 10.000m nữ cũng là thành tích huy chương cuối cùng của đội điền kinh Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á 2026. Với cá nhân Lê Thị Tuyết, cô có huy chương thứ 2 cho mình tại giải. Trước đó, Lê Thị Tuyết đã giành HCĐ tại cự ly 5.000m. Cùng tại ngày cuối, chúng ta có gương mặt trẻ Nguyễn Khánh Linh thi đấu chung kết 1.500m nữ nhưng chỉ về đích hạng 8 (4’29”81).

Qua các nội dung thi đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được 2 HCB, 3 HCĐ trong giải vô địch U23 châu Á 2026. Các kết quả HCB lần lượt thuộc về Tạ Ngọc Tưởng (400m nam), Lê Thị Cẩm Tú (200m nữ) và 3 HCĐ của Lê Thị Tuyết (5.000m, 10.000m), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt 9 tuyển thủ và đây là lần đầu tiên, Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức giải đấu đối với vô địch nhóm tuổi U23 của châu lục.

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MINH CHIẾN

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