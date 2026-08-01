Quách Thị Lan và đội tiếp sức 4x400m nữ đi tập huấn Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20

Tuyển thủ Quách Thị Lan là 1 trong những gương mặt quan trọng của đội tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 1-8, đội hình tiếp sức 4x400m nữ gồm các tuyền thủ Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Quách Thị Lan lên đường tập huấn Trung Quốc.

“Đây là đợt tập huấn quan trọng của nhiều VĐV trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD, trong đó có tổ chuyên môn tiếp sức 4x400m nữ. Chúng tôi rất hy vọng các VĐV sẽ có được thành tích tốt từ đợt chuẩn bị này sau đó sẵn sàng đến Nhật Bản thi đấu”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ.

Được xác định là 1 trong những nhóm nội dung trọng điểm phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 20, các thành viên đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ thực hiện tập huấn tại Trung Quốc trong 1 tháng.

Đây là thời điểm nước rút để từng tuyển thủ tích lũy thêm chuyên môn và quan trọng là phải đạt được thông số kỹ thuật mà Ban huấn luyện đang kỳ vọng để tranh huy chương ASIAD 20.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đội hình tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam chỉ tập huấn trong nước. Lần duy nhất các tuyển thủ thi đấu để có cảm giác chuyên môn cũng như nắm bắt thêm về đối thủ quốc tế là giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 vừa qua ở Trung Quốc. Khi đó, đội hình của chúng ta gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng đã đạt HCV với thời gian 3’31”16.

Trước đó nửa năm, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan và giành HCV với kết quả 3’35”59. Tuy nhiên, đội hình khi đó gồm Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng.

Từ đầu năm 2026, Quách Thị Lan đã được giao nhiệm vụ trở lại ghép đội hình chuyên môn với đội tiếp sức 4x400m nữ.

Dễ hiểu, Ban huấn luyện muốn một kết quả tốt nhất tại ASIAD 20 do đó cần kinh nghiệm và phong độ của Quách Thị Lan cũng như các gương mặt khác để tạo nên thành tích. Hai năm trước, chúng ta đã giành HCV tiếp sức 4x400m nữ tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 với thời gian 3’30”81. Hiện tại, đây là chỉ số kỷ lục quốc gia.

Giai đoạn trên, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam được chuẩn bị hướng tới thi đấu vòng loại tranh suất Olympic 2024. Và để có được thành tích này, họ được tập huấn tăng cường cao độ chuyên môn tại hơn 1 tháng ở Thái Lan. Đổi ngược lại, thành tích đã cải thiện rõ rệt.

“Về cơ bản, 4 VĐV của đội hình tiếp sức 4x400m nữ đều là những người đã thể hiện được chuyên môn. Tuy vậy, chu kỳ tập huấn luôn là quan trọng và cần thiết để nâng cao hơn thành tích”, phân tích từ ban chuyên môn của Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Nhà vô địch 400m SEA Games 33-2025 Nguyễn Thị Ngọc được tập trung tối đa cho nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh Việt Nam đã xây dựng mục tiêu và tập trung đầu tư trực tiếp bằng những chuyến tập huấn, chương trình thi đấu quốc tế dành cho nội dung tiếp sức 4x400m nữ qua nhiều thời kỳ. Đây là nội dung có triển vọng giành được huy chương trên đấu trường ASIAD của điền kinh Việt Nam vào lúc này. Tại ASIAD 19 đã thi đấu năm 2023, chúng ta chỉ đạt kết quả 3’31”61 và đứng hạng 4 tiếp sức 4x400m nữ.

Khi đó, thành tích giành HCĐ của đội Sri Lanka là 3’30”88 trong khi tấm HCV của đội Bahrain có thành tích 3’27”65. Các chỉ số vẫn mang ý nghĩa tham khảo. Trên hết, chúng ta phải nắm được đối thủ để VĐV vào thi đấu là không bỡ ngỡ.

Trong lịch sử, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam từng giành được HCĐ tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia. Lúc đó, đội hình thi đấu gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan. Bây giờ, đội hình trên chỉ còn Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng thi đấu. Họ là 2 gương mặt nhiều kinh nghiệm và là điểm tựa tinh thần cho các VĐV trẻ khi phối hợp thi đấu tiếp sức 4x400m nữ trên đấu trường quốc tế.

MINH CHIẾN