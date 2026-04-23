Đội tiếp sức điền kinh 4x400m nữ sẽ tập huấn tại Trung Quốc trước thềm ASIAD 20

Các thành viên đội hình tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ được tập huấn trọng tâm tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam sẽ được tập huấn trong thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kế hoạch tăng cường chuyên môn

Theo chia sẻ của Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, thành viên tổ tiếp sức 4x400m nữ sẽ sang Trung Quốc tập huấn vào ngày 25-5. Bây giờ, các VĐV đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia. Chương trình tập huấn tại Trung Quốc được xây dựng để tăng cường chuyên môn cho từng tuyển thủ hướng đến giải then chốt là ASIAD 20 vào tháng 9.

“Chúng tôi sẽ thực hiện chương trình tập huấn cho các nội dung trọng điểm, trong đó có tiếp sức 4x400m nữ tại Trung Quốc, ở từng chu kỳ tập huấn. Thời điểm tập huấn ở Trung Quốc vào tháng 5 tới đây là giai đoạn chuẩn bị đầu tiên của VĐV tiếp sức 4x400m nữ”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Manh Hùng trao đổi.

Từ tháng 1-2026, nội dung tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam tập huấn các tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai. Năm 2025 đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam tập huấn 3 tuần tại Pháp. Chương trình tập huấn thực hiện cho 4 VĐV Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai là sự khởi động giúp từng người thay đổi không gian, làm mới mình.

Trở về từ Pháp, Ban huấn luyện đội tiếp sức 4x400m nữ cho biết tại đây khối lượng tập luyện được đảm bảo và các chuyên gia của nước bạn đã có những kiểm tra đánh giá các chỉ số của VĐV Việt Nam dựa trên phương tiện kỹ thuật sau đó mới đưa ra các hướng tập luyện kỹ lưỡng. Với chương trình tập huấn tại Trung Quốc sắp thực hiện, đội hình tiếp sức 4x400m nữ được kỳ vọng tiếp tục cải thiện chuyên môn rút ngắn thành tích thi đấu về khoảng thông số đang được kỳ vọng.

Năm ngoái, đội tiếp sức 4x400m nữ của chúng ta gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCB giải vô địch châu Á 2025 (tháng 5) với thời gian 3’34”77. Tới tháng 12, đội hình tiếp sức 4x400m nữ gồm Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCV SEA Games 33-2025 với kết quả 3’35”29.

Thi đấu để tích lũy cho ASIAD 20

Quách Thị Lan đang là VĐV kinh nghiệm nhất ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vào tháng 6, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam sẽ tham dự giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2026 ở Trung Quốc. Kết quả thi đấu tại đây sẽ là thước đo kiểm tra cụ thể sự chuẩn bị của đội hình tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam ở thời gian qua.

Sau đó dự kiến vào tháng 8, chương trình tập huấn lần thứ 2 sẽ tiếp tục thực hiện đối với các tổ nội dung trọng điểm của điền kinh Việt Nam (trong đó có tiếp sức 4x400m nữ). Điểm tập luyện nhiều khả năng sẽ tại Trung Quốc.

Vào tháng 9, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 20. Với lịch trình như vậy sẽ thấy VĐV của nội dung này phải tập trung tối đa chuyên môn để giữ phong độ bởi cuộc tranh tài ASIAD 20 mang ý nghĩa quan trọng nhất. Là một trong những người nhiều kinh nghiệm nhất của nội dung này, tuyển thủ Quách Thị Lan bày tỏ rằng cô và đồng đội sẽ nỗ lực đảm bảo tốt nhất chuyên môn nhưng không để áp lực làm ảnh hưởng đến tâm lý khi tập luyện, thi đấu.

3 thành tích tương ứng HCV, HCB và HCĐ tiếp sức 4x400m nữ tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023 lần lượt là 3’27”65 (đội Bahrain), 3’27”85 (Ấn Độ) và 3’30”88 (Sri Lanka). Lúc đó, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đạt chỉ số 3’31”61.

Chúng ta đang có những cơ hội để cải thiện thông số thành tích nếu đạt được hiệu suất tập luyện hiệu quả trong chương trình rèn chuyên môn ở Trung Quốc. “Chỉ khi đội tiếp sức 4x400m nữ rút ngắn được chỉ số chuyên môn ở khoảng 3’30”00 là sẽ có những cơ hội thành công phía trước…”, chia sẻ từ đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á lần thứ 2-2026 dự kiến sẽ tranh tài ngày từ ngày 20 tới 21-6 tại Thiệu Hưng, Triết Giang (Trung Quốc).

MINH CHIẾN