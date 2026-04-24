Tuyển thủ nhảy xa Hà Thị Thúy Hằng giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Tuyển thủ Hà Thị Thúy Hằng có tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MH

Niềm vui HCV đầu tiên

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với kết quả thi đấu của tuyển thủ Hà Thị Thúy Hằng ở nội dung nhảy xa nữ môn điền kinh vào sáng thi đấu 24-4 ở Trung Quốc. Trong 6 lượt nhảy, Hà Thị Thúy Hằng đạt kết quả tốt nhất là 6m16 để giành HCV. Cô khởi đầu với kết quả 5m70. Kết quả 6m16 là thành tích mà Thúy Hằng đạt được tại lượt nhảy cuối cùng (lượt 6).

Trong nội dung này, tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà có thành tích 5m81 nên chỉ đứng hạng 4. Vị trí thứ nhì là tuyển thủ Wikramasinha Arachchi I (Sri Lanka) đạt kết quả 5m87. Môn nhảy xa nữ của Đại hội lần này có 13 VĐV góp mặt.

Thành tích HCV của Hà Thị Thúy Hằng và đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 được cho là nằm trong sự dự báo của Ban huấn luyện. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu từng cho biết trước khi sang Trung Quốc tranh tài rằng mọi sự chuẩn bị đều thận trọng và VĐV chỉ tập trung làm hết khả năng. Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành từ 1 tới 2 HCV.

Hà Thị Thúy Hằng nhận huy chương. Ảnh: MH

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự 5 VĐV tại Đại hội lần này trong các nội dung nhảy cao và nhảy xa. Ban huấn luyện vẫn chờ đợi có thêm thành tích huy chương trong các ngày tiếp theo. Tại kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 từng diễn ra ở Đà Nẵng, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 15 huy chương (trong đó có 5 HCV). Khi đó, chúng ta cũng có HCV nội dung nhảy xa nữ (tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo).

Cô gái Phú Thọ vang danh

HLV Nguyễn Mạnh Hiếu và VĐV Thúy Hằng sau khi đạt kết quả dẫn đầu nội dung nhảy xa nữ. Ảnh: MH

Hà Thị Thúy Hằng đã có kết quả đáng nhớ trong sự nghiệp với tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Năm ngoái, nữ tuyển thủ người Phú Thọ này đã giành được tấm HCB nhảy xa nữ với thành tích 6m29 tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Đó là kỳ Đại hội thể thao quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp mà Thúy Hằng giành được huy chương với tư cách tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Sau gần 1 năm, cô tiếp tục được tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 và giành HCV. Hà Thị Thúy Hằng trưởng thành từ đào tạo huấn luyện cơ bản của điền kinh Phú Thọ. Năm nay, cô bước vào tuổi 20 (sinh năm 2006). Ở độ tuổi còn rất trẻ, Thúy Hằng được đánh giá là 1 trong những gương mặt tiềm năng mà nhảy xa nữ Việt Nam đang sở hữu. “Năm 2026 với tôi sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng, tôi sẽ tập trung để làm tốt các mục tiêu đặt ra”, Hà Thị Thúy Hằng từng bày tỏ sau khi trở lại tập luyện cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam vào tháng 1-2026.

Năm ngoái, Hà Thị Thúy Hằng từng giành HCB nội dung nhảy xa nữ tại giải vô địch quốc gia 2025 với kết quả 6m37. Năm nay, cô hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 để có tấm huy chương cho đơn vị chủ quản.

MINH CHIẾN