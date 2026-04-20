Đoàn Việt Nam lên đường tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Ban tổ chức ABG 2026 sẵn sàng đón tiếp các đoàn thể thao góp mặt tranh tài. Ảnh :THANH XUÂN

Sáng 20-4, các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam di chuyển tới Trung Quốc, bắt đầu hành trình chinh phục Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam tới Trung Quốc có Trưởng đoàn – ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam), các cán bộ và thành viên một số đội tuyển thể thao quốc gia.

Sau khi di chuyển tới Trung Quốc, thành viên Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được Ban tổ chức bố trí nơi ở tại Làng VĐV theo quy định. Tại phiên làm việc của Hội nghị khẳng định Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 diễn ra ngày 17-4 vừa qua, các quốc gia (trong đó có Việt Nam) đã hoàn tất việc đăng ký danh sách thành viên để tham dự các môn, nội dung thi đấu.

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành được HCV tại kỳ Đại hội lần này. Trong đó, chúng ta sẽ tranh tài 8 môn chính thức gồm bóng ném, jujitsu, vật, đua thuyền truyền thống, bơi, điền kinh, sailing, teqball. Theo đăng ký, lực lượng thể thao Việt Nam có 54 VĐV, tranh tài 26 nội dung.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ tranh tài chính thức từ ngày 22-4 tới 30-4. Lễ khai mạc tổ chức tối ngày 22-4. Chủ nhà Trung Quốc đưa vào tranh tài 63 bộ huy chương của 14 môn thể thao (15 phân môn) gồm bóng rổ 3x3, bơi mặt nước mở, bóng nước, aquathlon, điền kinh bãi biển, bóng ném bãi biển, kabaddi bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, jujitsu, sailing, leo núi thể thao và teqball.

Theo lịch thi đấu, môn bóng ném bãi biển sẽ khởi tranh sớm nhất với các nội dung bắt đầu ngày 21-4. Môn đấu này cũng là môn tranh tài vào ngày cuối 30-4 của Đại hội với các trận chung kết nam, nữ.

MINH CHIẾN