Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục HCV Đại hội bãi biển châu Á

Vũ Thị Kim Anh là VĐV được trao suất tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập không nghỉ

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, do Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã cận kề vì vậy 5 tuyển thủ thuộc danh sách tham dự được tập luyện các ngày trong tuần để đảm bảo sự tích lũy tốt nhất trước khi ra tranh tài chính thức.

Lần tham dự này, điền kinh Việt Nam sẽ có Vũ Thị Ngọc Hà, Hà Thị Thúy Hằng, Phạm Văn Nghĩa, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo góp mặt. Trong đó, 2 tuyển thủ Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo vừa hoàn thành chương trình tập huấn tại Trung Quốc. Theo chia sẻ từ tổ nội dung nhảy cao, các VĐV giữ được tinh thần tốt ở quá trình tập huấn tại Trung Quốc và tự tin tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Đầu năm nay, Kim Anh và Dương Thị Thảo từng được góp mặt giải điền kinh trong nhà châu Á 2026. Khi đó, cả 2 tuyển thủ không giành được huy chương và chỉ giữ kết quả ở mức 1m75 của nhảy cao. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh cho rằng từng tuyển thủ đã được rút kinh nghiệm để có sự trở lại hiệu quả hơn tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Theo giáo án chuyên môn, từng VĐV theo các tổ nội dung sẽ được tập luyện qua những chu kỳ khác nhau. Trên hết ở giai đoạn đầu năm, VĐV được tập luyện để có sự tích lũy thể lực, kỹ thuật trước khi bước vào giai đoạn thi đấu tăng cường. Tuy nhiên, việc thi đấu cũng giúp cho VĐV sẽ có cảm giác chuyên môn thực tế.

Chuẩn bị cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, Vũ Thị Ngọc Hà, Hà Thị Thúy Hằng hay Phạm Văn Nghĩa đang tích cực hoàn thiện kỹ thuật để có thể đạt thành tích tốt nhất ở nội dung nhảy xa. Từng tuyển thủ đã có những dấu ấn chuyên môn qua một số giải quốc tế với điền kinh Việt Nam. Do vậy, họ tập luyện cao độ lúc này trước khi được nhả khối lượng để đạt điểm rơi chuyên môn vào đúng thời điểm Đại hội thể thao châu Á 2026 thi đấu.

Mục tiêu giành HCV

Tuyển thủ nhảy xa Vũ Thị Ngọc Hà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại kỳ Đại hội thể thao bãi biển gần nhất tổ chức năm 2016 ở Đà Nẵng, đội tuyển điền kinh Việt Nam từng giành được 6 HCV. Trong đó, chúng ta đã có 3 tấm HCV ở nội dung nhảy xa nữ, nhảy ba bước nữ và nhảy ba bước nam.

Trên lý thuyết, các VĐV có cơ hội tranh tài ngang nhau ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Còn thực tế, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh dự báo những cơ hội của VĐV, từ đó xác định đích nhắm thành tích. Điền kinh Việt Nam kỳ vọng trong 5 VĐV tham dự lần này, sẽ có người đạt được thành tích HCV. Nếu thành công, đây sẽ là khởi đầu tốt của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2026.

“Giải đấu có tính chất Đại hội cấp độ châu Á. Do vậy, tuyển thủ tham dự đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi hiểu rằng, không riêng thể thao Việt Nam, thể thao các quốc gia ở châu Á có sự chuẩn bị của mình. Do vậy khi thi đấu chính thức, bản lĩnh của VĐV quyết định kết quả cho họ. Chúng tôi kỳ vọng các gương mặt của điền kinh Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 22-4 tới 30-4 với 62 nội dung của 14 môn (15 phân môn). Môn điền kinh sẽ có 10 nội dung tranh tài.

MINH CHIẾN