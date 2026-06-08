Điền kinh

Bùi Thị Ngân giành huy chương vàng 800m nữ tại giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa 2026

SGGPO

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hoàn thành thi đấu giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa và có thêm những tấm huy chương quan trọng.

Tuyển thủ Bùi Thị Ngân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Bùi Thị Ngân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình thi đấu giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa đã khép lại vào tối ngày 7-6 theo giờ địa phương.

Trong ngày thi đấu cuối, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành thêm 1 tấm HCV bằng kết quả thi đấu của tuyển thủ Bùi Thị Ngân. Tại chung kết 800m nữ, Bùi Thị Ngân đã thi đấu xuất sắc để vượt qua các đối thủ bám đuổi và về đích đầu tiên với thời gian 2’08”95. Thành tích đã giúp cô giành thêm HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Về thứ nhì ngay sau Ngân là VĐV Ashley Pernecker (Australia).

Với cá nhân Bùi Thị Ngân, đây là tấm huy chương thứ 2 của cô tại Đài Bắc Trung Hoa năm nay. Trước đó, tuyển thủ đã có HCĐ tại nội dung 1.500m nữ.

Cũng tại giải, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu chung kết 5.000m. Với khả năng của mình, Nguyễn Thị Oanh đã về đích thứ 2 và giành HCB bằng kết quả 16’12”60. Đây là tấm huy chương quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của Nguyễn Thị Oanh. Về nhất nội dung là VĐV Sol Gyong Pak (CHDCND Triều Tiên) với thời gian 15’47”76.

Ở các nội dung của nam, đội tuyển điền kinh Việt Nam không giành thêm huy chương khi Ngần Ngọc Nghĩa về đích vị trí thứ 5 tại nội dung 200m (20”96) còn Sầm Văn Đời có hạng 4 nội dung 1.500m nam (1’50”09).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa và lên đường trở về Việt Nam hôm nay 8-6. Chung cuộc tại giải, điền kinh Việt Nam giành 2 tấm HCV của Bùi Thị Ngân (800m nữ) và Nguyễn Trung Cường (3.000m chướng ngại vật nam).

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MINH CHIẾN

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