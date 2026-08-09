1 kỷ lục quốc gia trẻ được xác lập tại ngày đầu tranh tài giải điền kinh U20, U23 quốc gia 2026

Giới chuyên môn đã chứng kiến 1 kỷ lục quốc gia trẻ mới được thiết lập trong nội dung đẩy tạ nam tại giải đấu.

Tuyển thủ quốc gia Lê Thị Tuyết tham gia các nội dung dành cho vô địch U23 quốc gia tại giải đấu ở Cà Mau. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 9-8, giải điền kinh vô địch U20, U23 quốc gia 2026 chính thức khai cuộc tại sân vận động Bạc Liêu (Cà Mau).

Buổi sáng tranh tài của giải chứng kiến nhiều gương mặt trẻ thi đấu trong nội dung dành cho nhóm tuổi U20 và U23. Ở chung kết đẩy tạ nam U20, 9 VĐV đã tham gia tranh tài. Sau các lượt đẩy, gương mặt trẻ Nguyễn Văn Bảo Hướng đã giành HCV với kết quả 14m99. Ngôi á quân thuộc về Phạm Văn Hiếu (Đà Nẵng, 13m37) và vị trí thứ ba là VĐV Huỳnh Quốc Vĩnh (Vĩnh Long, 13m09).

Đáng chú ý, kết quả của Bảo Hướng đã được công nhận là kỷ lục trẻ quốc gia mới của nội dung. Kỷ lục cũ là 14m97 từng được VĐV Kha Trung Tín lập năm 2025.

Cũng trong chương trình thi đấu, giới chuyên môn chứng kiến gương mặt quen thuộc Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk) giành tấm HCV nội dung 5.000m nhóm tuổi U23 với thành tích 16’22”86. Tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam này vẫn thể hiện ưu thế của mình trong nội dung sở trường trên để vượt qua đối thủ bám đuổi ngay phía sau là Lê Thị Lam (Hà Tĩnh, 17’23”05).

Tại nội dung nhảy cao nữ nhóm tuổi U20, VĐV Mai Ngọc Ánh (Công an Nhân dân) đã giành HCV khi đạt thành tích tốt nhất qua các lượt nhảy là 1m70. Mai Ngọc Ánh hiện đang là 1 trong những VĐV trẻ triển vọng của nhảy cao nữ Việt Nam đã được tập huấn đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia thời gian qua.

Cũng trong chương trình thi đấu, chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ U20 đã chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đội Thanh Hóa, TPHCM, An Giang, Quân đội. Với 4 gương mặt trẻ đang có phong độ cao là Quốc Anh, Ánh Tuyết, Xuân Phú, Thảo My, đội tiếp sức của điền kinh Thanh Hóa đã giành HCV với thời gian 3’33”92. Về thứ nhì là đội An Giang (3’39”05) còn hạng ba là đội Quân đội (3’39”51).

MINH CHIẾN