Lần đầu tiên điền kinh Việt Nam tổ chức giải vô địch U23 quốc gia

Sân vận động Bạc Liêu sẽ là nơi thi đấu giải vô địch U20, U23 quốc gia 2026. Ảnh: VŨ VĂN

“Đây là lần đầu tiên, các nội dung dành cho vô địch U23 quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu. Các nội dung dành cho nhóm vô địch U20 đã diễn ra trước đây. Hiện tại, điền kinh Việt Nam thực hiện tổ chức hệ thống thi đấu theo quy chuẩn của điền kinh châu Á, từ đó thực hiện giải đấu trẻ ở các độ tuổi tạo cơ hội giúp VĐV được thi đấu đạt chuyên môn tốt nhất”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Giải năm nay thu hút 477 VĐV thi đấu chính thức từ ngày 9-8 tới 15-8. Trong đó, các đội họp phiên kỹ thuật vào ngày 8-8 để đăng ký lực lượng cuối cùng với Ban tổ chức.

Lần đầu tiên, chương trình thi đấu vô địch U23 quốc gia của điền kinh Việt Nam tổ chức và nhận được sự góp mặt của đông đảo các VĐV. Với nhóm tuổi này, giới chuyên môn vẫn hướng tới những cuộc tranh tài tại nội dung trọng điểm mà điền kinh Việt Nam đang tập trung tìm kiếm nhân lực mới như 400m nam, 400m nữ, 400m rào nam, 400m rào nữ, nhảy xa, nhảy ba bước, 10.000m chướng ngại vật, 100m, 200m… Trong khi đó, các nội dung dành cho vô địch U20 quốc gia được tập trung để phát hiện thêm nhiều gương mặt trẻ qua đó bồi dưỡng vào các tổ chuyên môn đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam.

Đến với giải năm nay, đội điền kinh trẻ TPHCM là 1 trong 3 đơn vị góp mặt đông đảo VĐV với 43 gương mặt. Đội điền kinh trẻ Quân đội đăng ký lực lượng đồng nhất với 52 VĐV còn Tây Ninh giữ vị trí thứ 3 về quân số với 28 VĐV.

Điền kinh Việt Nam luôn cố gắng tìm những gương mặt có chuyên môn tốt nhất để tập trung đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia. Ảnh: MINH CHIẾN

Chương trình thi đấu dành cho nhóm tuổi U20 có 45 bộ huy chương và dành cho U23 có 30 bộ huy chương.

Vào năm 2027, Việt Nam sẽ là chủ nhà giải điền kinh trẻ U20 Đông Nam Á được tổ chức tại TPHCM nên các gương mặt có thành tích tốt từ giải này sẽ được cơ hội góp mặt giải đấu năm sau trên sân nhà.

MINH CHIẾN