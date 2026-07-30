Điền kinh Việt Nam trao suất dự Olympic trẻ 2026 cho tuyển thủ Đồng Thị Hường

Tuyển Đồng Thị Hường sẽ được trao cơ hội tham dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal được diễn ra từ cuối tháng 10 năm nay.

VĐV trẻ Đồng Thị Hường đóng góp chung vào kết quả nhất toàn đoàn của đội Bắc Ninh trong môn điền kinh tại giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 vừa qua. Ảnh: VAF

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam cho biết sau khi xem xét kỹ các chỉ số chuyên môn, tuyển thủ trẻ Đồng Thị Hường sẽ được nhận suất thi đấu Olympic trẻ 2026.

Điền kinh Việt Nam được trao 1 suất tham dự Olympic trẻ 2026 và Liên đoàn điền kinh thế giới ấn định ở cự ly 400m nữ.

Dựa trên các thông số chuyên môn, Đồng Thị Hường là VĐV đủ tiêu chí để nhận suất này và góp mặt Olympic trẻ 2026. Hiện tại, cô đang tập huấn tại đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam ở điểm tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Vừa qua, Đồng Thị Hường là 1 trong những VĐV giành được HCV tại môn điền kinh thuộc giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ở giải trên, Đồng Thị Hường đã về nhất nội dung 400m nữ với thành tích 47”82 ở hệ nâng cao trung học phổ thông. Kết quả của cô đóng góp chung vào thành tích giúp đội Bắc Ninh đã giành vị trí nhất toàn đoàn môn điền kinh.

Lần gần nhất Olympic trẻ tổ chức là năm 2018 tại Argentina. Khi đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam có 2 suất tham dự là Lê Tiến Long và Đoàn Thu Hằng. Cả 2 tuyển thủ đã phát triển chuyên môn từ sau giải đấu trên. Tiến Long và Thu Hằng là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

MINH CHIẾN