Đội tuyển vật Việt Nam tìm thêm suất dự Olympic trẻ trên sân nhà

Việt Nam đã được trao quyền đăng cai giải vô địch vật trẻ U17 và U23 châu Á 2026 với các chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Tuyển thủ vật Việt Nam sẽ thi đấu giải U17, U23 châu Á 2026 trên sân nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn vật châu Á đã trao quyền đăng cai giải vô địch vật trẻ U17 và U23 châu Á 2026 cho Việt Nam. Các nội dung thi đấu được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 22-5 tới 1-6.

Giải năm nay đưa vào tranh tài nội dung dành cho vật trong nhà đối với U17 và U23 nam, nữ. Sau đó, giải tiếp tục thi đấu nội dung vật bãi biển dành cho U17 và U23 nam, nữ.

Nội dung vật bãi biển U17 sẽ là cơ hội để đội tuyển vật Việt Nam tìm thêm thành tích nhằm có suất tham dự Olympic trẻ 2026 vào tháng 10 ở Senegal. Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam đã giành được 3 suất tham dự môn vật bãi biển ở Olympic trẻ 2026.

Theo quy định, Ban tổ chức sẽ họp bốc thăm chuyên môn các hạng cân dành cho nhóm tuổi U23 nam, nữ trong ngày 22-5. Sau đó, chương trình thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 23 tới 25-5. Chương trình thi đấu dành cho các tuyển thủ nhóm tuổi U17 nam, nữ được tổ chức từ ngày 28-5 tới 1-6.

Đội tuyển vật Việt Nam đăng ký tham dự các hạng cân dành cho nhóm tuổi U23 và U17 nam, nữ. Ban huấn luyện dự kiến góp mặt gần 50 VĐV để phấn đấu đạt thành tích tốt nhất.

Tại Việt Nam năm nay, nội dung đưa vào thi đấu U23 nam cổ điển gồm: 55kg, 63kg, 87kg, 60kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 97kg, 130kg. Nội dung vật tự do nam gồm: 57kg, 70kg, 97kg, 61kg, 65kg, 74kg, 79kg, 86kg, 92kg, 125kg. Các nội dung dành cho vật tự do nữ gồm: 50kg, 55kg, 53kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg.

Đối với U17, hạng cân vật cổ điển nam gồm: 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 60kg, 92kg, 110kg, 65kg, 71kg, 80kg. Vật tự do nam gồm: 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 92kg, 110kg, 65kg, 71kg, 80kg. Vật tự do nữ gồm: 40kg, 46kg, 53kg, 61kg, 69kg, 43kg, 49kg, 57kg, 65kg, 73kg.

MINH CHIẾN