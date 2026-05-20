Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20-2026: Chiến lược tranh huy chương vàng với 9 môn trọng điểm

Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20-2026 (Asiad 20) khởi tranh tại Nhật Bản. Thể thao Việt Nam (TTVN) đang tăng tốc chuẩn bị với chiến lược tập trung vào các nội dung thế mạnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương vàng (HCV) tại đại hội này.

Asiad 20 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10, bao gồm 41 môn với 461 nội dung thi đấu. Trước sự cạnh tranh khốc liệt ở đấu trường châu lục, TTVN đã có bước chuyển hướng đáng chú ý khi Chính phủ ban hành Quyết định số 816 phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Asiad, Olympic giai đoạn 2026-2045". Thay vì đầu tư dàn trải, TTVN khoanh vùng 9 môn trọng điểm gồm: bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây.

Nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ được kỳ vọng giành thành tích Asiad 20. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mục tiêu trước mắt trong giai đoạn đầu 2026-2030 là duy trì vị trí trong tốp 20 Asiad, phấn đấu đạt 5 HCV tại Asiad 20-2026 và hướng tới có huy chương tại Olympic 2028. Đây là mục tiêu không dễ dàng nếu nhìn vào thực tế, bởi trong lịch sử, TTVN mới chỉ một lần đạt mốc 5 HCV tại Asiad 18-2018. Dù vậy, để hiện thực hóa mục tiêu ở Asiad 20, các đội tuyển quốc gia đã bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên sâu. Nhiều môn có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài, áp dụng giáo án huấn luyện hiện đại, kết hợp thi đấu quốc tế nhằm nâng cao trình độ. Điểm nhấn lớn nhất là việc xác định lực lượng chất lượng hơn số lượng, đồng thời áp dụng giáo án "cá nhân hóa" cho từng nhóm nội dung đặc thù.

Karate là một trong những niềm hy vọng HCV của TTVN tại Asiad 20. Sau khi đóng góp HCV tại Asiad 19-2023, đội tuyển đang đẩy mạnh trẻ hóa lực lượng, bổ sung nhiều gương mặt mới bên cạnh các trụ cột kinh nghiệm nhằm tăng chiều sâu đội hình. Các nội dung trọng điểm như kata (quyền biểu diễn) đồng đội nữ tiếp tục được đầu tư, đội tuyển đang được tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho Asiad 20. Trong khi đội kumite (đối kháng) cũng được kỳ vọng bứt phá dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Iran Hassan Shaterzadeh.

Theo ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), cục sẽ theo sát từng bộ môn để có sự điều chỉnh các kế hoạch, nội dung và mục tiêu cho từng giai đoạn ngắn, trung và dài hạn. Kế hoạch triển khai của 9 môn trọng điểm đã hoàn tất và cần bám sát thực tế hàng năm. Các địa phương cũng tích cực phối hợp đào tạo, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Cùng với đó, ở môn điền kinh, nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ tiếp tục được kỳ vọng mang về thành tích, khi đang sở hữu những cái tên tốt nhất như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai. Các nội dung nhảy xa, nhảy ba bước, hay nhảy cao nữ cũng được đầu tư chuyên sâu.

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Huấn luyện viên của từng tổ nội dung sẽ điều chỉnh giáo án trong từng chu kỳ huấn luyện một cách khoa học; kết hợp chặt chẽ giữa tập huấn nước ngoài và thi đấu cọ xát sẽ giúp các em có điểm rơi phong độ chính xác tại Asiad 20. Việc trẻ hóa lực lượng cũng được triển khai mạnh mẽ. Những gương mặt mới đã có bước tiến đáng kể, góp phần tạo nên sự kế thừa bền vững. Nổi bật là tuyển thủ 20 tuổi Lê Thị Cẩm Tú - người vừa phá kỷ lục 200m tồn tại suốt 15 năm của "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương.

NGUYỄN ANH