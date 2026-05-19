CSKA có màn trình diễn đỉnh cao ở trên sân Lokomotiv-Kuban

Các ngôi sao của CSKA Moscow “hùng mạnh” có màn trình diễn đỉnh cao ngay tại sân đấu SK Basket-Hall (trước sự chứng kiến của 5.009 người) khi chạm cột mốc 100 điểm. Trong khi đó đội bóng chủ nhà Lokomotiv-Kuban chỉ ghi được 81 điểm. CSKA tạm dẫn trước 2-1 ở Loạt trận bán kết play-off.

CSKA (áo trắng) vượt lên dẫn trước (Ảnh: VTB United League)

CSKA đã có khởi đầu rất tốt, nhanh chóng dẫn trước với điểm số 10-2 ngay từ đầu trận đấu thứ 3 của Loạt trận bán kết play-off CSKA - Lokomotiv. Samson Ruzhentsev, Melo Trimble và Livio Jean-Charles đã phối hợp tạo nên sự khác biệt.

Tuy nhiên, Lokomotiv, nhờ Patrick Miller, Vince Hunter và cả Vsevolod Ishchenko, đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát nhờ những pha chuyển đổi xuất sắc từ phòng thủ sang tấn công, để xuất sắc dẫn ngược lại với điểm số là 12-10!

Sau đó, thế trận trở nên cân bằng. Casper Ware (7 điểm) là người ghi điểm nhiều nhất cho đội khách, trong khi Jeremiah Martin (6 điểm) dẫn đầu đội nhà. Cuối cùng, cả 2 bất bại trong nửa đầu trận đấu, họ hòa nhau 22-22 sau hiệp đầu...

Bước vào đầu hiệp 2, những cầu thủ chủ chốt của cả 2 đội vẫn giữ nguyên: Martin dẫn đầu Lokomotiv, và Ware dẫn đầu CSKA. Nhưng Casper nhận được sự hỗ trợ từ Nikita Kurbanov và Luka Mitrovic, giúp đội bóng Moscow dẫn trước 34-27.

Đội khách không dừng ở đó, Casper tiếp tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội bóng của Krasnodar hết lần này đến lần khác, ghi được 14 điểm trong hiệp đấu này! Hai lần hội ý của HLV Tomislav Tomovic không giúp đội chủ nhà, Lokomotiv thua hiệp đấu một cách áp đảo với điểm số 13-32.

Căng thẳng vốn đã dâng cao trên sân ngay từ hiệp 2, khi Anton Kvitkovskikh và Trimble đều phải nhận lỗi kỹ thuật. Tình hình không lắng xuống ở hiệp đấu thứ 3, khi mà Nikita Kurbanov chuyền bóng quyết định, nhưng lại bay trúng mặt Miller.

Nhờ một loạt cú ném phạt và sự bộc phát cảm xúc, Lokomotiv bắt đầu chơi tốt hơn. Đội chủ nhà dẫn trước trong 10 đầu tiên (13-9). Họ không hề giảm tốc độ sau khi Pistiolis hội ý: Alen Hadzibegovic hoạt động tích cực dưới rổ, trong khi Miller, Martin và cả Hunter ghi điểm. Đội bóng Quân đội để thua hiệp đấu với điểm số 21-28.

Đội khách lập tức rút kinh nghiệm, họ giảm nhịp độ trận đấu, và Lokomotiv gặp khó trong việc bố trí đội hình tấn công. Trimble ghi 2 cú 3 điểm, và CSKA tạo ra chuỗi ghi điểm 9-2. Krasnodar cố gắng bắt kịp đối thủ, nhưng đội bóng đến từ Moscow đã kiểm soát tình hình và giành chiến thắng chung cuộc 100-81.

Bình luận viên và chuyên gia nổi tiếng Vladimir Gomelsky đã chia sẻ ý kiến ​​của mình về trận đấu thứ 2 của Loạt trận bán kết VTB United League, khi chứng kiến CSKA Moscow đánh bại Lokomotiv-Kuban tại Krasnodar để vươn lên dẫn trước 2-1.

“Tôi không cho rằng đây là một chiến thắng chắc chắn cho CSKA. Hiệp 1 hoàn toàn cân bằng. Jeremiah Martin thực sự nổi bật bên phía đội chủ nhà trong hiệp 2. Và việc ngăn chặn cậu ấy là một thách thức lớn. Cậu ấy liên tục ghi điểm. Và vì điều đó, CSKA không thể tạo ra khoảng cách cần thiết”.

“Nhưng trong hiệp 3, cuối cùng họ đã vượt lên dẫn trước. Họ làm được điều đó nhờ nỗ lực của toàn đội. Mặc dù, tất nhiên, hậu vệ dẫn bóng của CSKA, Casper Ware, xứng đáng được khen ngợi đặc biệt. Những cú ném 3 điểm của cậu ấy vốn là đóng góp quan trọng vào chiến thắng của đội, đến vào thời điểm rất thích hợp”.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng CSKA ghi nhiều được các cú bắn 3 điểm nhiều hơn đối thủ: 14/29 so với 3/16 của Lokomotiv. Ông cũng đặc biệt khen ngợi Patrick Miller của Krasnodar: “Cậu ấy là người có trình độ chuyên nghiệp và phẩm chất rất cao”.

Gomelsky cũng nhấn mạnh quyết định của HLV Andreas Pistiolis của CSKA khi sử dụng cả 12 cầu thủ ra sân và việc Đội bóng Quân đội mắc đến 15 lỗi mất bóng: “Đó là khá nhiều đối với một đội bóng như là CSKA”.

Đ.Hg.